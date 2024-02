Manchester United w najbliższym oknie transferowym może przejść rewolucję kadrową. Według doniesień portalu Manchester Evening News na Old Trafford może trafić duet piłkarzy z Evertonu.

Imago / Adam Davy Na zdjęciu: Jarrad Branthwaite

Czerwone Diabły czeka latem rewolucja kadrowa

Jarrad Branthwaite oraz Amadou Onana znajdują się w kręgu zainteresowań Czerwonych Diabłów

Manchester United odzyskał formę i goni czołówkę Premier League

Branthwaithe i Onana na radarze Manchester United

Manchester United odzyskał w ostatnim czasie dobrą formę i rozpoczął pościg za klubami w czołówce tabeli Premier League. Podopieczni Erika ten Haga awansowali na 6. miejsce, a strata do zespołów znajdujących się w strefie awansu do Ligi Mistrzów stopniała do 5 punktów.

Czerwone Diabły prowadzą również rozmowy na temat pozyskania nowego dyrektora sportowego. Osoba, która trafi na Old Trafford i będzie odpowiedzialna za letnie wzmocnienia może przeprowadzić prawdziwą rewolucję kadrową. Portal MEN informuje, że z transferem do klubu łączeni są Jarrad Branthwaite oraz Amadou Onana. Obaj gracze aktualnie występują w Evertonie i stanowią o sile defensywnej The Toffees.

Onana to defensywny pomocnik, który zgromadził w bieżącej kampanii 25 meczów, w których strzelił 2 bramki i zaliczył asystę. Zimą spekulowano, że może zostać bohaterem sensacyjnego transferu do FC Barcelony. W kontekście Belga przewijały się również takie kluby jak Real Madryt oraz Arsenal.

Z kolei Branthwaite występuje na boisku w roli środkowego obrońcy. 21-latek miałby zabezpieczyć linię obrony na przyszłość oraz stanowić zabezpieczenie na wypadek rozstania z Varanem lub Maguirem. Reprezentant Anglii do lat 21 w tym sezonie zagrał w 27 spotkaniach, w których raz wpisał się na listę strzelców.