IMAGO / Marco Canoniero Na zdjęciu: Clement Lenglet (Tottenham)

Tottenham chce przeznaczyć środki ze sprzedaży Harry’ego Kane’a na transfery

Spurs zamierzają pozyskać dwóch zawodników Barcelony

Szeregi londyńczyków mogą zasilić Franck Kessie i Clement Lenglet

Tottenham kupi duet z Barcelony

Saga transferowa z udziałem Harry’ego Kane’a trwa już od dłuższego czasu. Jednak niezależnie od tego, gdzie ostatecznie wyląduje Anglik, Tottenham na jego sprzedaży zarobi ponad 100 milionów funtów. Znaczna część tej kwoty oczywiście zostanie przeznaczona na wzmocnienia.

Kto może trafić na Tottenham Hotspur Stadium po rozstaniu się z 30-latkiem? Według Mundo Deportivo londyńczycy chcą wykorzystać na sprowadzenie dwóch zawodników z FC Barcelony. Szeregi ekipy Ante Postecoglu mieliby zasilić Franck Kessie i Clement Lenglet.

Katalończycy zamierzają pożegnać obu graczy, dlatego chętnie przystąpią do negocjacji ze Spurs. Dla Lengleta będzie to powrót do stolicy Anglii – w sezonie 2022/23 Francuz zanotował 35 występów w koszulce Tottenhamu.