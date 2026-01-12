Drągowski wrócił do Polski. Hitowy transfer potwierdzony!

Mateusz Porzucek/ PressFocus Na zdjęciu: Bartłomiej Drągowski

Drągowski znowu w ojczyźnie

Po blisko dziesięciu latach Bartłomiej Drągowski wraca do Ekstraklasy. W lecie 2016 roku golkiper zamienił Jagiellonię Białystok na Fiorentinę, a po niemal dekadzie znowu zagra w ojczyźnie. Widzew Łódź potwierdził hitowy transfer i zaprezentował 28-latka.

– Przychodzę do Widzewa, bo widzę, że ma duże ambicje. To wielki Klub, stadion jest pełny co mecz – sama przyjemność występować w tym miejscu. Nie udało mi się zdobyć Mistrzostwa Polski z Jagiellonią, a bardzo chciałbym mieć w dorobku taki tytuł. Zrobię wszystko, żeby jak najszybciej podnieść puchar w Widzewie – powiedział Bartłomiej Drągowski w rozmowie z klubowymi mediami.

Czterokrotny reprezentant Polski podpisał umowę do 30 czerwca 2029 roku. Jak poinformował Widzew, golkiper założy bluzę z numerem jeden. Panathinaikos na tym ruchu ma zarobić milion euro.