Arsenal obserwuje francuskiego piłkarza. Uchodzi za duży talent

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Mikel Arteta

Djaoui Cisse pod lupą Arsenalu

Arsenal bacznie monitoruje rynek transferowy w poszukiwaniu utalentowanych zawodników, którzy w niedalekiej przyszłości mogliby wzmocnić skład zespołu prowadzonego przez Mikela Artetę. Skauci londyńskiego klubu są rozsiani po całym świecie, a część z nich regularnie obserwuje rozgrywki we Francji. Niewykluczone więc, że liderzy Premier League sięgną po jednego z najbardziej obiecujących piłkarzy występujących obecnie w Ligue 1.

Jak poinformował w mediach społecznościowych Ekrem Konur, uwagę Arsenalu przykuł bowiem pomocnik Stade Rennes, Djaoui Cisse. 22-letni Francuz poczynił w ostatnim czasie duże postępy, co nie umknęło uwadze europejskich gigantów.

Oprócz londyńczyków sytuację zawodnika monitorują również Newcastle United, Leeds United oraz Aston Villa, co może zwiastować zaciętą rywalizację o jego podpis w najbliższych okienkach transferowych.

Cisse jest wychowankiem Stade Rennes i do pierwszej drużyny został włączony w połowie 2024 roku. Od tego momentu rozegrał łącznie 38 spotkań, zdobywając jedną bramkę oraz regularnie pojawiając się na boisku w trwającym sezonie. Kontrakt środkowego pomocnika obowiązuje aż do 30 czerwca 2030 roku, co daje francuskiemu klubowi silną pozycję negocjacyjną. Według doniesień za młodego piłkarza trzeba będzie zapłacić co najmniej 30 milionów euro.