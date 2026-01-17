Sebastian Szymański jest bardzo blisko zmiany klubu. Jak informuje Yağız Sabuncuoğlu, Stade Rennes porozumiało się już z Polakiem, a rozmowy między klubami są na zaawansowanym etapie. Do rozstrzygnięcia pozostała forma transferu.

PressFocus Na zdjęciu: Sebastian Szymański

Szymański czeka na ruch Stade Rennes

Sebastian Szymański zmieni klub w zimowym oknie transferowym. Na odejście reprezentanta Polski liczy Fenerbahce, które planuje już kogo pozyska w miejsce 26-latka. Transfer Polaka jest na zaawansowanym etapie, o czym informowaliśmy TUTAJ.

Szymański ma przenieść się do francuskiego Stade Rennes. Polak jest już dogadany z szóstym zespołem Ligue 1. Problemów z odejściem reprezentanta Polski nie robi również Fenerbahce. Mimo tego 26-latek wciąż nie udał się do Francji na testy medyczne. Najnowsze informacje w tej sprawie przekazał turecki dziennikarz, Yağız Sabuncuoğlu.

Stade Rennes jest zdecydowane na pozyskanie Szymańskiego. Francuski klub wciąż zastanawia się jednak nad formą transferu. W grę wchodzą dwa scenariusze. Pierwszy z nich zakłada transfer definitywny z Fenerbahce. Według drugiego wariantu Szymański do Stade Rennes byłby jedynie wypożyczony, a w umowie znalazłaby się opcja wykupu 26-latka.

