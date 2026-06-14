Dzisiejsze i jutrzejsze mecze mundialu. Rozpiska na dzisiaj i jutro (14.06/15.06)

09:00, 14. czerwca 2026
Sebastian Janus
Sebastian Janus Źródło:  Goal.pl

Mistrzostwa Świata 2026 przyspieszają, a do gry wchodzą kolejni faworyci. W niedzielę oraz poniedziałek swoje mecze rozegrają Niemcy, Holendrzy czy Hiszpanie.

Joshua Kimmich
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fot. dpa picture alliance Na zdjęciu: Joshua Kimmich

Dzisiejsze mecze mundialu (14.06.2026)

W sobotnią noc rozegrane zostały trzy spotkania – hit pomiędzy Brazylią a Maroko zakończył się remisem 1-1. Szkocja skromnie ograła Haiti, natomiast Turcja zaliczyła falstart i przegrała z Australią.

Wieczorem dojdzie do kolejnych zmagań w ramach tegorocznych mistrzostw świata. Swój pierwszy występ na tym turnieju zaliczy reprezentacja Niemiec, której przyjdzie zmierzyć z debiutującym Curacao. Na papierze faworyt jest jeden i wydaje się, że wynik będzie wysoki. O 22:00 natomiast Holandia zagra z Japonią.

DataGodzinaGrupaMeczMiastoTransmisja
14 czerwca00:00CBrazylia – Maroko 1:1East RutherfordTVP2, TVP Sport, TVPSPORT.PL
14 czerwca03:00CHaiti – Szkocja 0:1FoxboroughTVP1, TVP Sport, TVPSPORT.PL
14 czerwca06:00DAustralia – Turcja 2:0VancouverTVP2, TVP Sport, TVPSPORT.PL
14 czerwca19:00ENiemcy – CuracaoHoustonTVP2, TVP Sport, TVPSPORT.PL
14 czerwca22:00FHolandia – JaponiaArlingtonTVP1, TVP Sport, TVPSPORT.PL

Holendrzy także celują w dobry wynik i awans do fazy pucharowej to oczywiście absolutne minimum. Mają w swoim składzie wiele gwiazd światowego formatu – w tym między innymi Virgila van Dijka, Frenkiego de Jonga, Ryana Gravenbercha, Denzela Dumfriesa czy Cody’ego Gakpo.

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Jutrzejsze mecze mundialu (15.06.2026)

Wielkich emocji nie zabraknie też w poniedziałek. Już o godzinie 01:00 dojdzie do ciekawego starcia w grupie E – Wybrzeże Kości Słoniowej zagra z Ekwadorem. Wynik tej rywalizacji może okazać się kluczowy w kontekście awansu, bowiem te drużyny będą mieć jeszcze przed sobą zmagania z reprezentacją Niemiec.

O godzinie 04:00 Szwecja, czyli barażowi pogromcy Polski, zmierzą się z Tunezją. Europejski zespół powinien sobie poradzić, natomiast doszło już na tym turnieju do kilku niespodzianek większych niż jego ewentualna strata punktowa.

Po kilkunastu godzinach przerwy dojdzie do meczu pomiędzy Hiszpanią a Republiką Zielonego Przylądka. Tutaj z kolei niespodzianki raczej nie będzie – Hiszpanie dysponują świetnym, wyrównanym składem, a do tego od pierwszej minuty ma wystąpić Lamine Yamala, którego występ w meczu otwarcia stał pod znakiem zapytania.

Zwieńczeniem poniedziałkowych spotkań mundialu będzie ciekawa rywalizacja pomiędzy Belgią a Egiptem. Obie te drużyny są faworytami do zajęcia czołowych lokat w grupie G, choć oczywiście większe szanse na triumf daje się ekipie z Europy. Egipcjanie na pewno liczą na jeszcze jeden błysk Mohameda Salaha.

DataGodzinaGrupaMeczMiastoTransmisja
15 czerwca01:00EWybrzeże Kości Słoniowej – EkwadorPhiladelphiaTVP2, TVP Sport, TVPSPORT.PL
15 czerwca04:00FSzwecja – TunezjaMonterreyTVP1, TVPSPORT.PL
15 czerwca18:00HHiszpania – Republika Zielonego PrzylądkaAtlantaTVP 2, TVPSSPORT.PL
15 czerwca21:00GBelgia – EgiptSeattleTVP 1, TVPSPORT.PL

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