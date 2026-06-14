Dzisiejsze i jutrzejsze mecze mundialu. Rozpiska na dzisiaj i jutro (14.06/15.06)

Dzisiejsze mecze mundialu (14.06.2026)
W sobotnią noc rozegrane zostały trzy spotkania – hit pomiędzy Brazylią a Maroko zakończył się remisem 1-1. Szkocja skromnie ograła Haiti, natomiast Turcja zaliczyła falstart i przegrała z Australią.
Wieczorem dojdzie do kolejnych zmagań w ramach tegorocznych mistrzostw świata. Swój pierwszy występ na tym turnieju zaliczy reprezentacja Niemiec, której przyjdzie zmierzyć z debiutującym Curacao. Na papierze faworyt jest jeden i wydaje się, że wynik będzie wysoki. O 22:00 natomiast Holandia zagra z Japonią.
|Data
|Godzina
|Grupa
|Mecz
|Miasto
|Transmisja
|14 czerwca
|00:00
|C
|Brazylia – Maroko 1:1
|East Rutherford
|TVP2, TVP Sport, TVPSPORT.PL
|14 czerwca
|03:00
|C
|Haiti – Szkocja 0:1
|Foxborough
|TVP1, TVP Sport, TVPSPORT.PL
|14 czerwca
|06:00
|D
|Australia – Turcja 2:0
|Vancouver
|TVP2, TVP Sport, TVPSPORT.PL
|14 czerwca
|19:00
|E
|Niemcy – Curacao
|Houston
|TVP2, TVP Sport, TVPSPORT.PL
|14 czerwca
|22:00
|F
|Holandia – Japonia
|Arlington
|TVP1, TVP Sport, TVPSPORT.PL
Holendrzy także celują w dobry wynik i awans do fazy pucharowej to oczywiście absolutne minimum. Mają w swoim składzie wiele gwiazd światowego formatu – w tym między innymi Virgila van Dijka, Frenkiego de Jonga, Ryana Gravenbercha, Denzela Dumfriesa czy Cody’ego Gakpo.
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Jutrzejsze mecze mundialu (15.06.2026)
Wielkich emocji nie zabraknie też w poniedziałek. Już o godzinie 01:00 dojdzie do ciekawego starcia w grupie E – Wybrzeże Kości Słoniowej zagra z Ekwadorem. Wynik tej rywalizacji może okazać się kluczowy w kontekście awansu, bowiem te drużyny będą mieć jeszcze przed sobą zmagania z reprezentacją Niemiec.
O godzinie 04:00 Szwecja, czyli barażowi pogromcy Polski, zmierzą się z Tunezją. Europejski zespół powinien sobie poradzić, natomiast doszło już na tym turnieju do kilku niespodzianek większych niż jego ewentualna strata punktowa.
Po kilkunastu godzinach przerwy dojdzie do meczu pomiędzy Hiszpanią a Republiką Zielonego Przylądka. Tutaj z kolei niespodzianki raczej nie będzie – Hiszpanie dysponują świetnym, wyrównanym składem, a do tego od pierwszej minuty ma wystąpić Lamine Yamala, którego występ w meczu otwarcia stał pod znakiem zapytania.
Zwieńczeniem poniedziałkowych spotkań mundialu będzie ciekawa rywalizacja pomiędzy Belgią a Egiptem. Obie te drużyny są faworytami do zajęcia czołowych lokat w grupie G, choć oczywiście większe szanse na triumf daje się ekipie z Europy. Egipcjanie na pewno liczą na jeszcze jeden błysk Mohameda Salaha.
|Data
|Godzina
|Grupa
|Mecz
|Miasto
|Transmisja
|15 czerwca
|01:00
|E
|Wybrzeże Kości Słoniowej – Ekwador
|Philadelphia
|TVP2, TVP Sport, TVPSPORT.PL
|15 czerwca
|04:00
|F
|Szwecja – Tunezja
|Monterrey
|TVP1, TVPSPORT.PL
|15 czerwca
|18:00
|H
|Hiszpania – Republika Zielonego Przylądka
|Atlanta
|TVP 2, TVPSSPORT.PL
|15 czerwca
|21:00
|G
|Belgia – Egipt
|Seattle
|TVP 1, TVPSPORT.PL