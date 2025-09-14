Dawidowicz rozwiązał kontrakt w Arabii. Oto powód

Paweł Dawidowicz opuścił Arabię ze względów rodzinnych
Paweł Dawidowicz po siedmiu latach spędzonych w Hellasie Werona opuścił klub wraz z wygaśnięciem kontraktu. Reprezentant Polski zdecydował się kontynuować karierę poza Europą, podpisując umowę z beniaminkiem Saudi Pro League. W Arabii Saudyjskiej miał zarabiać największe pieniądze w karierze, ponieważ ok. 1,3 mln euro rocznie plus bonus za podpis.
Choć dokumenty były podpisane, to do oficjalnej prezentacji nigdy nie doszło. Jakiś czas temu w mediach zaczęły pojawiać się informacje, że kontrakt został rozwiązany, a Dawidowicz szuka nowego klubu z naciskiem na dalszą grę na Półwyspie Apenińskim.
Nowe informacje ws. Dawidowicza przekazał serwis Meczyki.pl. Jak poinformował Tomasz Włodarczyk obrońca rozpoczął treningi z Al-Hazam 1 sierpnia, ale ostatniego dnia miesiąca umowa została rozwiązana. Decyzja miała być podyktowana względami rodzinnymi. Zawodnik wraz ze swoimi bliskimi nie czuli się dobrze w Arabii Saudyjskiej.
Aktualnie obrońca czeka na oferty z innych klubów. Nie tak dawno Dawidowicz był łączony m.in. z Sampdorią. W poprzednim sezonie na poziomie Serie A rozegrał 26 spotkań. Łącznie w Hellasie Werona uzbierał 180 meczów, w których zdobył 4 gole.