Dawidowicz rozwiązał kontrakt w Arabii. Oto powód

16:47, 14. września 2025
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  Meczyki.pl

Paweł Dawidowicz po rozstaniu z Hellasem Werona podpisał kontrakt z Al-Hazam, czyli beniaminkiem Saudi Pro League. Mimo to umowa została szybko rozwiązana. Z ustaleń serwisu Meczyki.pl wynika, że zdecydowały kwestie rodzinne.

ZUMA Press Inc / Alamy Na zdjęciu: Paweł Dawidowicz

Paweł Dawidowicz opuścił Arabię ze względów rodzinnych

Paweł Dawidowicz po siedmiu latach spędzonych w Hellasie Werona opuścił klub wraz z wygaśnięciem kontraktu. Reprezentant Polski zdecydował się kontynuować karierę poza Europą, podpisując umowę z beniaminkiem Saudi Pro League. W Arabii Saudyjskiej miał zarabiać największe pieniądze w karierze, ponieważ ok. 1,3 mln euro rocznie plus bonus za podpis.

Choć dokumenty były podpisane, to do oficjalnej prezentacji nigdy nie doszło. Jakiś czas temu w mediach zaczęły pojawiać się informacje, że kontrakt został rozwiązany, a Dawidowicz szuka nowego klubu z naciskiem na dalszą grę na Półwyspie Apenińskim.

Nowe informacje ws. Dawidowicza przekazał serwis Meczyki.pl. Jak poinformował Tomasz Włodarczyk obrońca rozpoczął treningi z Al-Hazam 1 sierpnia, ale ostatniego dnia miesiąca umowa została rozwiązana. Decyzja miała być podyktowana względami rodzinnymi. Zawodnik wraz ze swoimi bliskimi nie czuli się dobrze w Arabii Saudyjskiej.

Aktualnie obrońca czeka na oferty z innych klubów. Nie tak dawno Dawidowicz był łączony m.in. z Sampdorią. W poprzednim sezonie na poziomie Serie A rozegrał 26 spotkań. Łącznie w Hellasie Werona uzbierał 180 meczów, w których zdobył 4 gole.