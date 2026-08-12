Eduardo Camavinga pod lupą absolutnego giganta

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Eduardo Camavinga

Manchester United interesuje się Eduardo Camavingą

Eduardo Camavinga może odejść z Realu Madryt w aktualnym letnim okienku transferowym. Hiszpański klub rozważa bowiem sprzedaż 23-letniego pomocnika, który w ostatnich sezonach nie imponował wysoką formą. Trener zespołu Królewskich – Jose Mourinho – chciałby sprowadzić innego zawodnika w jego miejsce. Niewykluczone więc, że Francuz tego lata zmieni pracodawcę.

Jak podaje serwis „The Athletic”, Camavinga może zaliczyć bardzo miękkie lądowanie. Według wspomnianego źródła zainteresowanie francuskim gwiazdorem wykazuje bowiem Manchester United. Czerwone Diabły szukają piłkarza, który mógłby występować na dwóch pozycjach – środkowego pomocnika oraz lewego obrońcy. 23-latek wydaje się idealnym kandydatem do takiej roli.

Camavinga, którego łączy się również z Liverpoolem, PSG oraz Juventusem, trafił do stołecznego giganta latem 2021 roku ze Stade Rennes za 31 milionów euro. Od tamtej pory rozegrał 223 spotkania, zdobył 6 bramek i zanotował 11 asyst. Z Realem Madryt wywalczył między innymi dwa triumfy w Lidze Mistrzów oraz dwa mistrzostwa Hiszpanii. Serwis „Transfermarkt” wycenia go na około 50 milionów euro, a umowa zawodnika obowiązuje do 30 czerwca 2029 roku.