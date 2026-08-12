Aston Villa bierze zawodnika Atletico. Zaplanowano testy medyczne

Cesar Ortiz Gonzalez / Alamy Na zdjęciu: Matteo Ruggeri

Matteo Ruggeri o krok od Aston Villi

Aston Villa wykazuje się sporą aktywnością podczas obecnego letniego okienka transferowego. Przypomnijmy, że do zespołu Lwów przeprowadzili się już Johan Manzambi, Joao Gomes, Alejandro Garnacho oraz Madou Keba Cisse. Wygląda na to, iż lada moment do drużyny z Birmingham dołączy kolejny nowy zawodnik. Tym razem szeregi angielskiego giganta ma wzmocnić wahadłowy.

Jak poinformował w mediach społecznościowych Fabrizio Romano, Aston Villa jest bowiem o krok od zakontraktowania Matteo Ruggeriego. Klub Premier League osiągnął porozumienie z Atletico Madryt w sprawie pozyskania 24-letniego lewego obrońcy. Włoski defensor niedługo poleci do Anglii na testy medyczne, a kwota opisywanej transakcji wyniesie 25 milionów euro plus bonusy.

Reprezentant Italii występował w ekipie ze stolicy Hiszpanii od lipca 2025 roku, gdy przeniósł się na Estadio Metropolitano z Atalanty Bergamo za 17 milionów euro. Wcześniej zbierał doświadczenie w Salernitanie. Ruggeri w poprzednim sezonie rozegrał 47 spotkań i zanotował 7 asyst. Fachowy serwis „Transfermarkt” szacuje wartość rynkową wahadłowego na mniej więcej 30 milionów euro.