Liverpool czy Manchester United? Piłkarz wskazał kierunek transferu

fot. News Images LTD Na zdjęciu: Antonee Robinson

Robinson woli Anfield od Old Trafford

Manchester United, podobnie jak Liverpool, monitoruje rynek w poszukiwaniu nowego lewego defensora. W przypadku klubu z Anfield chodzi o zastąpienie Andrewa Robertsona, któremu coraz bliżej do jego opuszczenia. Czerwone Diabły z kolei chcą się powoli przygotować do życia bez Luke’a Shawa, który pewnego dnia wyniesie się z Old Trafford. Na celowniku obu gigantów znajduje się Federico Dimarco. Wyciągnięcie go z Interu Mediolan może okazać się jednak piekielnie trudne – to jedna z gwiazd zespołu, więc wycena będzie sięgać olbrzymiej kwoty. Dodatkowo, włoski klub oczywiście nie będzie chciał się z nim rozstawać.

Na listach życzeń pojawiają się więc również alternatywy. Manchester United i Liverpool monitorują sytuację Antonee Robinsona z Fulham. Po wyleczeniu kontuzji kolana wrócił do składu i prezentuje się bardzo dobrze. 28-latek od lat gra na wysokim poziomie, dlatego chciałby wreszcie postawić kolejny krok i dołączyć do klubu z czołówki.

Kwota jego transferu mogłaby wynieść około 25 milionów funtów. Robinson docenia zainteresowanie obu ekip, ale preferuje przenosiny do Liverpoolu. To jego priorytetowy kierunek, choć Manchester United może wyprzedzić swoich rywali, jeśli zaproponuje mu lepsze warunki finansowe.