Chelsea liczy na sprzedaż napastnika. Dokonała wyceny

Chelsea chce sprzedać Davida Datro Fofanę w tym okienku transferowym. Zainteresowanie 22-letnim napastnikiem wykazuje Celtic Glasgow, który musi liczyć się z wydatkiem 10 milionów funtów - donosi Ekrem Konur.

Action Plus Sports Images / Alamy Na zdjęciu: David Datro Fofana

David Datro Fofana przymierzany do Celtiku Glasgow

Chelsea od lat dokonuje bardzo wielu transferów – część z nich okazuje się strzałem w dziesiątkę, ale nie brakuje też nietrafionych decyzji. Za taki nieudany ruch można uznać sprowadzenie Davida Datro Fofany. 23-letni napastnik nie potrafił przebić się do podstawowego składu zespołu The Blues i nigdy na dłużej nie zagościł w planach szkoleniowców. W efekcie większą część pobytu na Stamford Bridge spędził na wypożyczeniach, szukając regularnej gry i odbudowy formy poza Londynem.

Wszystko wskazuje na to, że Chelsea pozbędzie się iworyjskiego snajpera jeszcze w trakcie zimowego okienka transferowego. Fofana trafił na listę transferową i jest dostępny za około 10 milionów funtów.

Tym razem w grę nie wchodzi czasowe rozwiązanie, ponieważ angielski klub chce definitywnie rozstać się z zawodnikiem. Największe zainteresowanie tym piłkarzem wykazuje Celtic Glasgow, ale sytuację monitorują także Leeds United, Derby County oraz katarski Al-Sadd.

David Datro Fofana przeniósł się do Chelsea w styczniu 2023 roku za 12 milionów euro z Molde FK. W barwach londyńskiej ekipy rozegrał jednak tylko cztery spotkania. W ostatnich sezonach występował na zasadzie wypożyczeń w Fatih Karagumruk, Goztepe, Burnley FC oraz Unionie Berlin. Obecnie jego wartość rynkowa jest szacowana na około 5 milionów euro.