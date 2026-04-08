Darwin Nunez wróci do topowej ligi? Potentat złożył zapytanie

Darwin Nunez chce odejść z Al-Hilal w letnim okienku transferowym. Jak podaje Gianluca Di Marzio, zapytanie w sprawie jego dostępności złożył Juventus.

Darwin Nunez stracił swój status w Al-Hilal po tym, jak do saudyjskiego klubu dołączył Karim Benzema. Gigant z Bliskiego Wschodu wykreślił nawet 26-letniego napastnika z listy piłkarzy zarejestrowanych w Saudi Professional League, przez co snajper występuje głównie w Azjatyckiej Lidze Mistrzów. Aktualna sytuacja coraz bardziej frustruje reprezentanta Urugwaju, który latem najprawdopodobniej zmieni otoczenie i będzie szukał nowych wyzwań.

Mierzący 187 centymetrów snajper może wrócić do Europy, ponieważ wzbudza spore zainteresowanie. W ostatnim czasie mówiło się, że obserwują go działacze Milanu, Borussii Dortmund, Chelsea, Tottenhamu Hotspur czy Atletico Madryt.

Jak dowiedział się Gianluca Di Marzio, chrapkę na zakontraktowanie Nuneza ma również Juventus, który złożył już zapytanie w sprawie jego dostępności. Stara Dama powoli szuka nowego napastnika z uwagi na niepewną przyszłość Arkadiusza Milika, Dusana Vlahovicia czy Jonathana Davida.

Urugwajski gwiazdor przeprowadził się do ekipy z Rijadu w sierpniu 2025 roku za 53 miliony euro z Liverpoolu. W aktualnym sezonie rozegrał 24 spotkania, strzelił dziewięć goli i zanotował pięć asyst. W swoim CV ma także występy w Penarolu, Almerii oraz Benfice Lizbona, gdzie przeżywał najlepszy okres kariery i zwrócił na siebie uwagę europejskich gigantów. Według serwisu „Transfermarkt” jego wartość rynkowa wynosi obecnie 25 milionów euro.