Juventus zainteresował się obrońcą Borussii Dortmund

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Daniel Svensson

Daniel Svensson pod lupą Juventusu

Juventus nie należy jak dotąd do najbardziej aktywnych klubów podczas letniego okienka transferowego. Turyńczycy sfinalizowali jedynie transfer Zekiego Celika, który ma wzmocnić prawą stronę defensywy. Władze Starej Damy nie zamierzają jednak na tym poprzestać i planują kolejne ruchy kadrowe. Priorytetem ma być teraz pozyskanie lewego obrońcy, który zwiększy rywalizację w zespole Bianconerich oraz podniesie jakość gry na tej pozycji. Niewykluczone, że Juventus skieruje swój wzrok na Bundesligę.

Jak poinformował w mediach społecznościowych Ekrem Konur, na radarze potęgi z Piemontu znalazł się bowiem Daniel Svensson z Borussii Dortmund. 24-letni Szwed jest uważnie obserwowany przez skautów włoskiego giganta, którzy wysoko oceniają jego potencjał i wszechstronność. Sprowadzenie tego zawodnika nie będzie jednak łatwym zadaniem, ponieważ zainteresowanie jego usługami wykazują także Liverpool oraz Arsenal. Rywalizacja o podpis szwedzkiego wahadłowego zapowiada się więc niezwykle interesująco i może potrwać do końca tegorocznego okna transferowego.

Szesnastokrotny reprezentant Szwecji występuje w ekipie BVB od lutego 2025 roku, kiedy przeniósł się na Signal Iduna Park z FC Nordsjaelland. Początkowo grał dla niemieckiego klubu na zasadzie wypożyczenia, a kilka miesięcy później został wykupiony za ponad osiem milionów euro. W poprzednim sezonie Svensson rozegrał 45 spotkań we wszystkich rozgrywkach, zdobył cztery bramki i zanotował dwie asysty. Jego kontrakt z Borussią obowiązuje do 30 czerwca 2029 roku, a serwis „Transfermarkt” wycenia lewego defensora na około 25 milionów euro.

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