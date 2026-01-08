Czeski gigant chce Michała Synosia! [NASZ NEWS]

Michał Synoś to jeden z najbardziej perspektywicznych piłkarzy występujących w 1.lidze. Młody obrońca ma sporo ofert, a z naszych ustaleń wynika, że uwagę zwrócił też na niego znany czeski klub.

Robert Skalski/Alamy Na zdjęciu: Michał Synoś

Umowa tylko do lata

Michał Synoś jest zawodnikiem Stali Rzeszów, ale taki stan rzeczy będzie obowiązywał najpóźniej do lata. Wtedy umowa młodego defensora wygaśnie i piłkarz zmieni klub. W tym momencie nie wiadomo jeszcze, gdzie wyląduje, tym bardziej, że zainteresowanie nim jest duże.

Prawda jest taka, że na przestrzeni ostatnich miesięcy jego temat sondowało wiele polskich klubów, zarówno z Ekstraklasy, jak i niektórzy mający duże ambicje pierwszoligowcy. Jednym z klubów najdłużej monitorujących jego sytuację jest Górnik Zabrze.

Z pierwszej ligi przewijała się też Wieczysta, która diametralnie zmieniła swoje podejście i nie chce już ściągać „podstarzałych” piłkarzy.

Już jeden młody Polak tam trafił

Synosiem interesują się jednak nie tylko kluby znad Wisły. Z naszych najnowszych ustaleń wynika, że młody Polak wpadł też w oko działaczom Slavii Praga! Aktualny mistrz Czech nie po raz pierwszy zerka do Polski.

Kilka miesięcy temu jako pierwsi informowaliśmy, że ośmiokrotny mistrz Czech interesuje się wielkim talentem Śląska Wrocław. Zresztą, niedługo później ten transfer został sfinalizowany.

Wtedy piłkarzowi został przedstawiony dokładny plan na jego rozwój i tak samo jest z Synosiem. Pod tym względem Czesi działają bardzo konkretnie.

Czy jednak gracz Stali Rzeszów wybierze takie rozwiązanie? W tym momencie jeszcze nie wiadomo. Pewne jest tylko to, że reprezentant Polski do lat 19 naprawdę ma w czym wybierać.