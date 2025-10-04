Wieczysta poluje na duży polski talent! [NASZ NEWS]

Wieczysta Kraków bardzo dobrze rozpoczęła rozgrywki 1. ligi i poważnie myśli o awansie do Ekstraklasy. Klub od dawna lubi zaskakiwać na rynku transferowym i tu też nie zamierza się zatrzymywać. Z informacji goal.pl wynika, że na celowniku krakowskiej drużyny znalazł się duży talent.

fot. Pressfocus Na zdjęciu: Michał Synoś

Kwiecień wciąż chce więcej

Wieczysta Kraków ma bardzo duże ambicje czego emanacją są jej działania na rynku transferowym. Transfery Sławomira Peszki, Michała Pazdana, czy Jacka Góralskiego, a ostatnio choćby Carlitosa, zapewniły klubowi duży rozgłos. W niższych ligach klub sponsorowany przez Wojciecha Kwietnia mógł jednak ściągać niemal wyłącznie starszych zawodników, bo młodzi, utalentowani nie chcieli schodzić do niższych lig.

Teraz sytuacja jest jednak zgoła odmienna. Wieczysta gra już na zapleczu Ekstraklasy, a za rok może być w elicie. A to oznacza zupełnie inne możliwości. Bo teraz może kusić nie tylko pieniędzmi, ale i perspektywą gry na wysokim szczeblu. Klub latem dokonał kilku ciekawych transferów, ściągając choćby Lucasa Piazona, a więc byłego gracza Chelsea. O kulisach swojego przejścia do Wieczystej Piazon opowiadał w niedawnym wywiadzie dla goal.pl

Zimą też będą aktywni

Zimą, jak słyszymy, Wieczysta również ma ambitne plany. Z naszych informacji wynika, że klub z Krakowa interesuje się Michałem Synosiem, a więc utalentowanym piłkarzem Stali Rzeszów.

Ten 18-letni środkowy obrońca jest pewnym punktem Stali, w tym sezonie wystąpił już w 11 ligowych meczach, we wszystkich przypadkach od pierwszej minuty. Od dłuższego czasu interesują się nim kluby z Polski i spoza naszego kraju. Swego czasu pisaliśmy o Rakowie Częstochowa w jego kontekście, co potem potwierdził w wywiadzie dla „Przeglądu Sportowego/Onet” Artur Płatek.

Włosi pytali o cenę

Z kolei niedawno włoski klub wysłał zapytanie do Stali o cenę za piłkarza, ale sprawa nie posunęła się do przodu. Teraz, jak słyszymy, do chętnych na Synosia dołączyła wlaśnie Wieczysta. Natomiast sytuacja kontraktowa piłkarza jest już zupełnie inna. Synosiowi po tym sezonie kończy się kontrakt, a Jarosław Fojut, dyrektor sportowy Stali Rzeszów, przyznał, że klubu nie stać na zatrzymanie piłkarza.

To oznacza, że reprezentant Polski do lat 19 najpóźniej latem zmieni pracodawcę. W teorii już zimą może podpisać umowę z nowym klubem, obowiązującą oczywiście od przyszłego sezonu. Inny wariant to taki, że w najbliższym okienku Stal zdecyduje się sprzedać tego gracza, bo to będzie ostatni moment, kiedy mogłaby na nim jeszcze zarobić.