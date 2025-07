Slavia Praga chce wielki polski talent. „Jeden z trzech najzdolniejszych w roczniku” [NASZ NEWS]

fot. Piotr Front / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Śląsk Wrocław

Najciekawszy transfer przed Śląskiem?

Śląsk Wrocław spadł do 1. ligi, ale klub zamierza zrobić wszystko, aby jak najszybciej powrócić do Ekstraklasy. Oczywiście, jak to w takich przypadkach bywa, po sezonie doszło w zespole do sporych zmian. Najgłośniej było z okazji odejścia Assada Al-Hamlawiego, który w bardzo słaby sposób wymusił transfer do rumuńskiego klubu.



Niewykluczone jednak, że najciekawszy transfer wychodzący dopiero się wydarzy. Z informacji goal.pl wynika, że czeski gigant, a więc Slavia Praga, jest mocno zainteresowany bardzo zdolnym zawodnikiem Śląska. Tak przynajmniej wynika z wieści, które dotarły do nas ze stolicy Czech. Chodzi o 16-letniego Bartosza Szywałę. To lewoskrzydłowy, który może też grać w środku pomocy, a nawet w ataku.

Bryluje w kadrach juniorskich

Szywała uważany jest za wielki talent. Jak słyszymy, „to jeden z trzech najzdolniejszych w Polsce w tym roczniku”. Docierają do nas informacje, że od dłuższego czasu jest na radarze klubów z mocnych lig, natomiast w tym momencie to właśnie Slavia Praga jest najbardziej aktywna w tym temacie.



Szywała w 2024 roku podpisał swój pierwszy profesjonalny kontrakt ze Śląskiem. Piłkarz bryluje też w reprezentacjach Polski młodszych kategorii wiekowych. W zespole U15 rozegrał 9 spotkań, w których strzelił 6 bramek. Potem były 2 występy (bez trafień) w kadrze U16, a następnie 14 spotkań i 5 bramek w zespole U17. Jego umowa ze Śląskiem obowiązuje do lata 2026 roku.



A wracając do ewentualnego transferu. Slavia Praga potrafi szlifować i wysyłać w wielki świat zdolnych piłkarzy, o czym świadczy najnowszy przykład. El Hadji Malick Diouf, wielki talent z Senegalu, został właśnie sprzedany przez czeski klub do West Hamu United za 22 mln euro.