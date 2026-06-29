SSC Napoli zatrzymało ważnego piłkarza. Umowa przedłużona

Leonardo Spinazzola, zgodnie z przewidywaniami, nadal będzie grał w SSC Napoli. 33-letni lewy obrońca przedłużył kontrakt do 30 czerwca 2028 roku.

Franco Romano / Alamy Na zdjęciu: Leonardo Spinazzola

Leonardo Spinazzola podpisał nowy kontrakt z Napoli

SSC Napoli za pośrednictwem swojej oficjalnej strony internetowej poinformowało o przedłużeniu kontraktu z Leonardo Spinazzolą. Rutynowany lewy obrońca, zgodnie z wcześniejszymi przewidywaniami, podpisał nową umowę obowiązującą do 30 czerwca 2028 roku. Poprzednie porozumienie między stronami wygasało w połowie 2026 roku, dlatego włodarze z Neapolu zdecydowali się zabezpieczyć przyszłość jednego ze swoich najbardziej doświadczonych zawodników.

Tym samym 33-letni defensor będzie kontynuował swoją karierę w barwach drużyny Azzurrich. Spinazzola reprezentuje Napoli od lipca 2024 roku, kiedy trafił na Stadio Diego Armando Maradona na zasadzie wolnego transferu po wygaśnięciu kontraktu z Romą. W minionym sezonie doświadczony wahadłowy wystąpił w 42 spotkaniach we wszystkich rozgrywkach. W tym czasie zdobył trzy bramki oraz zanotował pięć asyst, będąc ważnym ogniwem zespołu spod Wezuwiusza.

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27-krotny reprezentant Włoch może pochwalić się bardzo bogatym piłkarskim CV. W trakcie swojej kariery występował także między innymi w Juventusie czy Atalancie Bergamo. Na swoim koncie ma dwa zdobyte scudetto, tyle samo Superpucharów Italii, triumf w Lidze Konferencji oraz tytuł mistrza Europy wywalczony z drużyną narodową. Według serwisu „Transfermarkt” jego wartość rynkowa wynosi obecnie około 3,5 miliona euro.