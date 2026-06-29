Milan straci kolejny talent. Bramkarz wybrał PSG

Alessandro Longoni jest o krok od odejścia z Milanu. Według Calciomercato.com 18-letni bramkarz po wygaśnięciu kontraktu przeniesie się do Paris Saint-Germain.

DPPI Media / Alamy Na zdjęciu: Luis Enrique

Longoni pójdzie śladem Donnarummy

Alessandro Longoni ma opuścić Milan po wygaśnięciu obecnej umowy. Według Calciomercato.com młody bramkarz osiągnął już porozumienie z Paris Saint-Germain i dołączy do francuskiego klubu jako wolny zawodnik. Tym samym powtórzy drogę Gianluigiego Donnarummy, który również zamienił San Siro na Parc des Princes po zakończeniu kontraktu.

Źródło podaje, że Longoni był rozczarowany swoją sytuacją w Milanie. W ostatnim sezonie występował głównie w zespołach Primavera oraz Milan Futuro. Jednocześnie jego rówieśnik Matteo Pittarella został włączony do treningów z pierwszą drużyną. Miało to wywołać frustrację u 18-latka, który niedawno sięgnął z reprezentacją Włoch do lat 17 po mistrzostwo Europy.

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Kolejnym problemem okazały się negocjacje dotyczące nowego kontraktu. Według informacji Calciomercato.com oferta finansowa przedstawiona przez Milan nie spełniła oczekiwań zawodnika. W efekcie Longoni zdecydował się zakończyć swoją przygodę z klubem i obrać nowy kierunek.

W PSG młody bramkarz ma zostać włączony do pierwszej drużyny prowadzonej przez Luisa Enrique. Francuski klub od lat stawia na włoskich golkiperów. W jego barwach występuje Gianluigi Donnarumma, a wcześniej grał tam również Gianluigi Buffon. W kadrze znajduje się także 19-letni Renato Marin, który według źródła może zostać wypożyczony w nadchodzącym sezonie.