Cuadrado bliski odejścia z Atalanty. Egzotyczny klub złożył ofertę

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Juan Cuadrado

Club Leon chce Cuadrado – Atalanta rozważa sprzedaż

Przyszłość Juana Cuadrado w Serie A stoi pod znakiem zapytania. Po latach gry w Lecce, Fiorentinie i Juventusie Kolumbijczyk spędził trudny sezon w Interze, a obecnie występuje w Atalancie, z którą podpisał roczny kontrakt obowiązujący do czerwca 2025 roku.

Zainteresowanie 35-latkiem wykazuje Club Leon, jeden z czołowych klubów Meksyku, należący do Pachuca Group. Meksykanie złożyli już konkretną ofertę, a negocjacje nabrały tempa. W przeszłości Cuadrado łączono z takimi drużynami jak Tigres czy Cruz Azul, jednak tym razem rozmowy wydają się bardziej zaawansowane.

Choć okno transferowe we Włoszech zamknęło się 2 lutego, Atalanta nadal może sprzedać zawodnika do lig, w których mercato pozostaje otwarte. Liga MX dopuszcza rejestrowanie zagranicznych graczy aż do 7 marca, co daje czas na finalizację transakcji.

Zobacz wideo: Boniek: Zalewski w kadrze to moja zasługa

Club Leon ma ambitne plany – drużyna walczy o mistrzostwo Meksyku i przygotowuje się do udziału w Klubowych Mistrzostwach Świata. W turnieju zmierzy się z Flamengo, Chelsea i ES Tunis, co może stanowić dodatkową motywację dla Cuadrado do zmiany otoczenia.

Decyzja o przyszłości Kolumbijczyka zależy teraz od samego zawodnika, Atalanty i trenera Gian Piero Gasperiniego. Jeśli dojdzie do transferu, będzie to kolejny etap w bogatej karierze Cuadrado, który mógłby spróbować swoich sił w nowym środowisku poza Europą.