Elsner dostał nowe narzędzie. Cracovia wzmocniła środek

Cracovia po rundzie jesiennej w PKO BP Ekstraklasie plasuje się na szóstym miejscu, ale nie zamierza się tym zadowolić. Pomóc krakowskiej ekipie w realizacji celów ma nowy gracz.

fot. ZUMA Press Inc / Alamy Na zdjęciu: Luka Elsner

Beno Selan został nowym piłkarzem Cracovii

Cracovia w niedzielę wieczorem ogłosiła pozyskanie drugiego nowego zawodnika tej zimy. Tym razem ekipę Luki Elsnera wzmocnił pomocnik.

„Nowym zawodnikiem Cracovii został Beno Selan! Młodzieżowy reprezentant Słowenii podpisał z Pasami 3,5-letni kontrakt z opcją przedłużenia go o kolejny rok” – brzmi wiadomość opublikowana przez biuro prasowe Cracovii.

Nowy nabytek Pasów to defensywny pomocnik, który dotychczas reprezentował barwy NK Bravo. Z klubem występującym w Prva Lidze zawodnik miał kontrakt obowiązujący do końca czerwca 2026 roku. W polskiej drużynie Selan może zastąpić Mikkela Maigarda, który niedawno zdecydował się na przeprowadzkę do Wieczystej Kraków, występującej w Betclic 1. Lidze.

Cracovia jest już w Polsce po tureckim zgrupowaniu, w trakcie którego rozegrała trzy spotkania kontrolne. W tym czasie krakowska drużyna zanotowała trzy remisy. Do ligowego grania ekipa Elsnera wróci już za tydzień. W swoim pierwszym oficjalnym meczu w 2026 roku Cracovia zmierzy się na wyjeździe z Bruk-Betem Termaliką. Spotkanie odbędzie się 2 lutego o godzinie 19:00.

Krakowski zespół w pierwszej części sezonu pokonał drużynę Marcina Brosza (2:0). Ogólnie w trzech ostatnich spotkaniach pomiędzy Cracovią a Bruk-Betem Termaliką dwukrotnie górą byli gracze Pasów, a tylko raz zwyciężyli Pomarańczowi.