Como zbroi się przed Ligą Mistrzów. Dwóch Brazylijczyków na liście życzeń

Como po raz pierwszy zagra w Lidze Mistrzów, więc Cesc Fabregas szuka wzmocnień. Na radarze znalazło się dwóch bocznych obrońców. Fabrizio Romano podaje, że na liście życzeń są: Yan Couto i Kaiki.

Giuseppe Maffia / Alamy Na zdjęciu: Cesc Fabregas

Yan Couto i Kaiki w kręgu zainteresowań Como

Como to największe zaskoczenie oraz rewelacja ostatnich dwóch sezonów w Serie A. Rok temu jako beniaminek najwyższej klasy rozgrywkowej zajęli wysokie 10. miejsce w tabeli. Minioną kampanię zakończyli na sensacyjnym 4. miejscu, co oznacza, że w przyszłym sezonie po raz pierwszy w historii zagrają w Lidze Mistrzów. Wymaga to oczywiście odpowiednich wzmocnień.

Pion sportowy aktywnie szuka zawodników, którzy mogą stanowić wartość dodaną w zespole Cesca Fabregasa. Uznano, że wzmocnień wymagają boki obrony. Można się więc spodziewać transferów prawego i lewego defensora.

Fabrizio Romano poinformował, że w kręgu zainteresowań Como znalazło się dwóch bocznych obrońców z Brazylii. Pierwszy z nich to Yan Couto, czyli postać dobrze znana kibicom europejskiego futbolu. Brazylijczyk obecnie jest związany z Borussią Dortmund. W przeszłości grał m.in. w barwach Girony, Bragi oraz Manchesteru City. W poprzednim sezonie strzelił 3 gole i zaliczył 3 asysty w 27 meczach.

Drugi z zawodników, który jest łączony z Como to Kaiki. 23-letni lewy obrońca gra na co dzień w barwach Cruzeiro w rodzimej lidze. W Ameryce Południowej sezon jest w trakcie. Reprezentant Brazylii ma na swoim koncie 22 spotkania i 3 asysty.