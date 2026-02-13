Pulisic coraz bliższy powrotu do Anglii. Zabiega o niego gigant z Londynu

Christian Pulisic może wrócić do Premier League w letnim okienku transferowym. Faworytem do pozyskania 27-latka jest Tottenham Hotspur - donosi serwis TEAMtalk.

Christian Pulisic
Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Christian Pulisic

Christian Pulisic podczas najbliższego letniego okienka transferowego może zmienić otoczenie. Media coraz częściej spekulują o odejściu skrzydłowego z Milanu, mimo że jego kontrakt z włoskim klubem obowiązuje do 30 czerwca 2027 roku i zawiera opcję przedłużenia. Mierzący 177 centymetrów Amerykanin rozważa jednak nowe wyzwanie, zwłaszcza że po kilku sezonach w Serie A ponownie znalazł się na radarach angielskich drużyn. Zatem niewykluczone, iż atakujący już wkrótce wróci na Wyspy Brytyjskie.

Z najnowszych informacji przekazanych przez brytyjski portal „TEAMtalk” wynika, że 27-letni gwiazdor może znowu wylądować w Londynie. Faworytem do jego zakontraktowania ma być bowiem Tottenham Hotspur, który planuje kadrową rewolucję na nadchodzące lato.

Ekipa Kogutów kompletnie zawodzi w trwającym sezonie i władze klubu szykują kilka istotnych zmian w składzie. Nową twarzą londyńskiego zespołu miałby zostać właśnie reprezentant Stanów Zjednoczonych, który dodałby zespołowi jakości w ofensywie.

Pulisic z powodzeniem występuje w barwach ekipy Rossonerich od lipca 2023 roku, kiedy trafił na San Siro za niespełna 21 milionów euro z Chelsea. Wcześniej grał w Borussii Dortmund, a pierwsze piłkarskie kroki stawiał w akademii Pennsylvania Classics. W koszulce mediolańskiej drużyny rozegrał łącznie 120 meczów, zdobył 42 bramki i zanotował 25 asyst. Serwis „Transfermarkt” wycenia go obecnie na około 60 milionów euro.