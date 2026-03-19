Chelsea rozgląda się za letnimi wzmocnieniami. Na celowniku The Blues znalazł się Morgan Rogers. Aston Villa natomiast wycenia swojego gwiazdora na co najmniej 100 milionów funtów - informuje "TEAMtalk".

Morgan Rogers wyceniony przez Aston Villę. Chelsea zainteresowana

Chelsea we wtorkowy wieczór pożegnała się z rozgrywkami Ligi Mistrzów. Podopieczni Liama Roseniora zostali rozbici w dwumeczu 1/8 finału przez Paris Saint-Germain. The Blues nie spisują się w tym sezonie przyzwoicie. Klub wciąż walczy o awans do przyszłej edycji Champions League. Jeśli uda im się tego dokonać, to zapewne londyńczycy dokonają sporej przebudowy kadry.

Z informacji przekazanych przez serwis „TEAMtalk” dowiadujemy się, że Chelsea jego gotowa przeprowadzić wielki transfer wewnątrz Premier League. W kręgu zainteresowań The Blues znalazł się bowiem Morgan Rogers z Aston Villi. Londyńczycy jednak będą musieli sięgnąć głęboko do portfela, aby sięgnąć po Anglika. The Villans oczekują za swojego gwiazdora ofert przekraczających 100 milionów funtów.

Chelsea jednak nie jest osamotniona. Morgan Rogers wzbudza ogromne zainteresowanie na rynku. Głównie czołowe kluby z Anglii obserwują gwiazdę Aston Villi. Jednak to właśnie The Blues są na najlepszej drodze, aby pozyskać 23-latka. Czas pokaże, czy władze ze Stamford Bridge spełnią oczekiwania finansowe The Villans.

Morgan Rogers w obecnym sezonie rozegrał 42 spotkania w koszulce Aston Villi. Anglik może się pochwalić 10. golami, a także siedmioma asystami.