Chelsea ściągnęła wielki talent! Maresca ma nowego obrońcę

Chelsea poinformowała o transferze nowego obrońcy. Do drużyny dołączył Jorrel Hato, który przeniósł się z Ajaksu Amsterdam. Podpisał umowę do 2032 roku.

fot. Associated Press Na zdjęciu: Enzo Maresca

Hato w Chelsea. Duży transfer The Blues

Chelsea kilka tygodni temu świętowała wygranie Klubowych Mistrzostw Świata, co zapewniło solidny zysk w budżecie. Część tych pieniędzy może więc być przeznaczona na kolejne wzmocnienia składu. Tym razem na Stamford Bridge nie doszło do rewolucji kadrowej, natomiast Enzo Maresca otrzymał kilku ciekawych zawodników. W niedzielny wieczór The Blues ogłosili jeszcze jedno duże wzmocnienie. Wygrali bowiem rywalizację o utalentowanego defensora Ajaksu Amsterdam.

Nowym piłkarzem Chelsea został Jorrel Hato, o którego swego czasu zabiegały takie ekipy, jak Arsenal czy Liverpool. Tym razem to londyńczycy okazali się najbardziej konkretni, wydając na niego aż 43 miliony euro. Hato związał się z Chelsea umową do 2032 roku.

Holender ma zaledwie 19 lat, a i tak może pochwalić się dużym doświadczeniem w piłce seniorskiej. Dla pierwszej drużyny Ajaksu Amsterdam rozegrał już w sumie 111 spotkań, aa do tego dołożył sześć występów w reprezentacji Holandii. Chelsea ściągnęła więc utalentowanego gracza, na którego ze spokojem może postawić już teraz.

Jorrel Hato is officially a Blue. 🔵✍️ pic.twitter.com/j1d1o88yWu — Chelsea FC (@ChelseaFC) August 3, 2025

Hato cechuje się dużą uniwersalnością – niemal tyle samo występów zaliczył na lewej obronie oraz w środku defensywy. Chelsea ściąga go jednak głównie z myślą o rywalizacji z Markiem Cucurellą.