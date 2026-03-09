Chelsea w letnim okienku transferowym może rozbić bank. The Blues chcą wydać aż 250 milionów euro na trzy gwiazdy FC Barcelony. Ich celem jest pozyskanie Julesa Kounde, Daniego Olmo oraz Raphinhi - donosi "Football365".

MatchDay Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Liam Rosenior

Raphinha, Kounde i Olmo łączeni z Chelsea

Chelsea rozgrywa przeciętny sezon. Drużyna z Londynu mierzy się ze swoimi problemami, ale nadal liczy się w walce w Lidze Mistrzów, a także w ligowym awansie do tych rozgrywek. Drużyna Liama Roseniora niewątpliwie potrzebuje wzmocnień na wielu pozycjach. The Blues zatem już wzięli się do pracy i rozpoczęli poszukiwanie odpowiednich wzmocnień, których będą mogli dokonać w letnim okienku.

Tymczasem bardzo ciekawe informacje transferowe z obozu Chelsea przekazuje „Football365”. Otóż The Blues mogą przeprowadzić niezwykle głośne wzmocnienia. Trop londyńskiego zespołu prowadzi do FC Barcelony, ponieważ w ich kręgu zainteresowań znalazło się aż trzech zawodników. Celem Anglików jest pozyskanie Julesa Kounde, Daniego Olmo oraz Raphinhi.

Chelsea jest gotowa sięgnąć głęboko do portfela, aby pozyskać trzy gwiazdy FC Barcelony. Mówi się, że władze ze Stamford Bridge zaoferują aż 250 milionów euro. Trudno jednak spodziewać się, że Duma Katalonii pozbędzie się tych zawodników. Czas jednak pokaże, jak podejdą do tej sytuacji, jeśli faktycznie The Blues złożą taką ofertę.

Już w najbliższą środę Chelsea rozegra niezwykle ważny mecz w Lidze Mistrzów. W pierwszym spotkaniu 1/8 finału podopieczni Liama Roseniora zmierzą się z obrońcą tytułu – Paris Saint-Germain.