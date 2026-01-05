Legendarny głos, konkretne nazwiska. Trudny wybór przed Man Utd

Manchester United podjął decyzję o zakończeniu współpracy z Rubenem Amorimem. Rio Ferdinand przedstawił natomiast na platformie X swoich kandydatów na następcę Portugalczyka.

fot. BSR Agency / Alamy Na zdjęciu: Rio Ferdinand

Rio Ferdinand wskazał swoich kandydatów na następcę Rubena Amorima

Manchester United ma plan, aby w trwającej kampanii wywalczyć miejsce w kolejnej edycji Ligi Mistrzów. Niemniej po remisie z Leeds United wygasła cierpliwość władz Czerwonych Diabłów wobec pracy Rubena Amorima. Jednocześnie nie brakuje spekulacji dotyczących wyboru nowego menedżera ekipy z Old Trafford. Tymczasem swoich kandydatów na następcę dotychczasowego trenera wskazał Rio Ferdinand.

„De Zerbi, Tuchel, Xavi albo Darren Fletcher. Czy sobie poradzą” – napisał były reprezentant Anglii we wpisie opublikowanym na platformie X.

Roberto De Zerbi jest aktualnie szkoleniowcem Olympique Marsylia. Ekipa z Ligue 1 plasuje się obecnie na trzeciej pozycji w tabeli. Thomas Tuchel to natomiast selekcjoner reprezentacji Anglii, z którą wywalczył awans do mistrzostw świata. Te odbędą się latem w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku. Z kolei Xavi Hernández może przejąć stery w Manchesterze United. Hiszpan ostatnio pracował w FC Barcelonie, z którą zdobył mistrzostwo La Liga oraz Superpuchar Hiszpanii.

Wśród kandydatów na następcę Amorima wymieniony został także Darren Fletcher. Były zawodnik ekipy z Old Trafford jest obecnie jednym z trenerów drużyn młodzieżowych Manchesteru United.

Czerwone Diabły rozegrają kolejne spotkanie już w środę 7 stycznia. Manchester United zmierzy się wówczas z Burnley.