Chelsea odpowiedziała na zainteresowanie Realu. Wszystko już jasne

Every Second Media / Alamy Na zdjęciu: Enzo Maresca

Enzo Fernandez i Moises Caicedo znaleźli się na radarze Realu Madryt

Real Madryt od dłuższego czasu wykazuje zainteresowanie Enzo Fernandezem, a ostatnio na liście znalazł się też Moises Caicedo. Argentyńczyk trafił do Chelsea w styczniu 2023 roku z Benfiki, a Ekwadorczyk pół roku później z Brighton. Za obu zawodników The Blues zapłacili łącznie ponad 200 milionów euro, ale stali się oni podstawowymi zawodnikami drużyny z Londynu.

Królewscy chcą wzmocnić środek pola, jednak nie przeznaczą oni tak ogromnej kwoty na transfery. Z kolei Chelsea nie zamierza osłabiać swojego składu, choć klub z Premier League zmaga się z problemami finansowymi. Są to kluczowi zawodnicy dla Enzo Mareski, który nie chce stracić liderów zespołu.

Obecnie angielski gigant nie bierze pod uwagi sprzedaży gwiazd, których kontrakty obowiązują do 2031 w przypadku Caicedo i 2032 u Fernandeza. Dlatego nawet jeśli Los Blancos zdecydują się na złożenie oferty, można spodziewać się, że rozmowy będą skomplikowane.

Wydaje się więc, że jeśli sytuacja finansowa nie zmusi Chelsea do rozważenia sprzedaży swoich zawodników, obaj piłkarze pozostaną na Stamford Bridge.

