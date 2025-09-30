Real sprowadzi dwóch pomocników za 60 mln euro? Gigant przygotował listę życzeń

Independent Photo Agency / Alamy Na zdjęciu: Xabi Alonso

Real Madryt chce sprowadzić Nico Paza i jeszcze jedną gwiazdę

Real Madryt zastanawia się kogo sprowadzić w letnim okienku transferowym. Pierwszym celem jest Nico Paz, który może wrócić na Santiago Bernabeu dzięki klauzuli wykupu wynoszącej 10 milionów euro. Wychowanek Królewskich obecnie doskonale spisuje się w barwach Como. W sześciu spotkaniach nowego sezonu reprezentant Argentyny strzelił trzy bramki i zanotował trzy asysty.

Los Blancos zamierzają sprowadzić jeszcze jednego pomocnika i planują przeznaczyć na niego 50 milionów euro. W grę wchodzą nazwiska takie jak Enzo Fernandez z Chelsea oraz Alexis Mac Allister czy Ryan Gravenberch z Liverpoolu. Wszyscy trzej zawodnicy grają na wysokim poziomie i mają doświadczenie w Premier League oraz Lidze Mistrzów.

Jednak w przeciwieństwie do Nico Paza, sprowadzenie gwiazd z Anglii będzie o wiele trudniejsze. Fernandez jest kluczową postacią w The Blues i ma kontrakt ważny aż do 2032 roku. Podobnie wygląda sytuacja Mac Allistera i Gravenbercha, których umowy obowiązują do 2028 roku. Dodatkowo ich wartość szacuje się na wiele więcej niż 50 milionów euro, więc ciężko będzie przekonać angielskich gigantów do transferu.

Mimo to hiszpański gigant nie zamierza rezygnować. Klub wie, że wzmocnienie środka pola jest niezbędne, żeby rywalizować na najwyższym poziomie. Plan zakłada, że Nico Paz dołączy do zespołu w przyszłym roku i wraz z nim przyjdzie jeszcze jedno wielkie nazwisko.

