Sensacyjne wieści wokół Chelsea. Ten temat może podzielić kibiców

fot. PA Images / Alamy Na zdjęciu: Zawodnicy Chelsea

Jose Mourinho gotowy wrócić do Chelsea

Enzo Maresca przestał być trenerem Chelsea, a władze klubu ze Stamford Bridge rozpoczęły poszukiwania następcy Włocha. Interesujące informacje ujawnił natomiast profil Indykaila News na platformie X, odnosząc się do doniesień dotyczących tego, kto może przejąć stery nad ekipą z Londynu.

Źródło przekonuje, że Jose Mourinho jest gotowy wrócić do Chelsea, jeśli zostanie o to poproszony. Portugalczyk ma cały czas uważać ekipę z Londynu za bliską swojemu sercu. W związku z tym, jeśli zajdzie taka potrzeba, może podjąć się wyzwania związanego z pracą w Chelsea. Mourinho pracował już w klubie ze Stamford Bridge kolejno w latach 2004-2007 oraz 2013-2015.

Portugalski szkoleniowiec obecnie jest trenerem Benfiki Lizbona. Drużynę z Estadio da Luz trener przejął we wrześniu minionego roku, podpisując kontrakt obowiązujący do końca czerwca 2027 roku. Jak dotąd prowadził Benfikę w 20 spotkaniach, notując bilans ze średnią punktów na poziomie 2,15.

Chelsea plasuje się aktualnie na piątej pozycji w tabeli Premier League, legitymując się dorobkiem 30 punktów. Do lidera, Arsenalu, traci już 15 oczek. Swoje najbliższe spotkanie The Blues rozegrają już 4 stycznia. Zmierzą się wówczas w hicie ligi angielskiej z Manchesterem City. Mecz rozpocznie się o godzinie 18:30. Obie drużyny zmierzą się ze sobą w bezpośrednim starciu po raz pierwszy od stycznia 2025 roku. Wówczas górą byli gracze Obywateli, którzy zwyciężyli 3:1.