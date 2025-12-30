Nie Ferguson, nie Guardiola. Szokujące słowa o przyszłości Man Utd

Man Utd rywalizuje w tym sezonie o awans do Ligi Mistrzów. Niemniej kibice Czerwonych Diabłów nie mają powodów do zachwytów. Ostrą krytykę podzielił się Nicky Butt.

fot. SPP Sport Press Photo. / Alamy Na zdjęciu: Zawodnicy Manchesteru United

Nicky Butt mocno o Man Utd

Man Utd pod wodzą Rubena Amorima nie jest ekipą, która raduje swoich kibiców postawą na boisku. Co prawda drużyna z Old Trafford utrzymuje kontakt z czołówką Premier League, niemniej oczekiwania fanów są znacznie większe. Tymczasem w rozmowie z magazynem FourFourTwo na zdecydowaną krytykę pozwolił sobie były reprezentant Anglii.

– Mogę z całą pewnością powiedzieć, że ten klub jest zepsuty do szpiku kości. Gdyby sprowadzić tu sir Alexa Fergusona w jego najlepszym okresie, nawet on nie byłby w stanie naprawić wszystkiego w tak krótkim czasie. Zajęłoby mu to trochę czasu. Nic by się nie udało ani z Josepem Guardiolą, ani z Juergenem Kloppem – grzmiał Nicky Butt.

– Uważam, że zawodnicy, których kupujemy, a także ci, których moglibyśmy kupić, po prostu nie są na poziomie, do którego jesteśmy przyzwyczajeni. Musimy zaakceptować, że proces powrotu klubu do walki o mistrzostwo zajmie od pięciu do ośmiu lat – dodał były piłkarz.

Ekipa z Old Trafford pierwsze spotkanie w 2026 roku rozegra już 4 stycznia. Zmierzy się wówczas na wyjeździe z Leeds United. Kilka dni później drużyna Rubena Amorima zagra natomiast z Burnley. Man Utd pierwsze spotkanie na Old Trafford w roli gospodarza po Nowym Roku rozegra dopiero 1 stycznia. Zmierzy się wówczas w ramach Pucharu Anglii z Brighton & Hove Albion. W lidze angielskiej u siebie Czerwone Diabły zagrają dopiero 17 stycznia, ale od razu w hicie, bo przeciwko Manchesterowi City.