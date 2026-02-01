Chelsea może stracić skrzydłowego. Możliwy transfer przed zamknięciem okna

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Liam Rosenior

Tyrique George może odejść z Chelsea. Everton zainteresowany

Everton pierwotnie nie planował żadnych dużych ruchów w zimowym okienku transferowym, jednak sytuacja zmieniła się po kontuzji Jacka Grealisha. Klub z Liverpoolu potrzebuje teraz zawodnika na skrzydło, dlatego zwrócił uwagę na Tyrique’a George’a. Młody piłkarz Chelsea wykazuje ogromny potencjał, lecz obecnie nie może liczyć na zbyt wiele minut od Liama Roseniora. Ten fakt chcą wykorzystać The Toffees.

Obecnie toczą się rozmowy pomiędzy Evertonem a londyńskim klubem i według źródła idą one w dobrym kierunku. Plan zakłada wypożyczenie do końca sezonu z opcją wykupu. Choć The Blues cenią sobie talent swojego wychowanka to przez brak regularnej gry myśli on o zmianie otoczenia.

19-latek zadebiutował w pierwszej drużynie w 2024 roku i od tego czasu zebrał 37 występów. W Premier League gra jednak niewiele, ponieważ konkurencja w Chelsea jest ogromna. W bieżącym sezonie we wszystkich rozgrywkach wystąpił w jedenastu spotkaniach, w których strzelił trzy bramki i zanotował jedną asystę.

Sytuację młodego skrzydłowego obserwuje także Sunderland, ale to Everton jest aktualnie faworytem do ściągnięcia Tyrique’a George’a.

