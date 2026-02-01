Sterling wywołał zamieszanie na rynku. Szykuje się niespodziewany transfer

Raheem Sterling po odejściu z Chelsea stał się jednym z najgorętszych nazwisk na rynku wolnych zawodników. Według CaughtOffside jego otoczenie prowadzi rozmowy z wieloma klubami, a kierunek transferu wciąż pozostaje otwarty.

Action Plus Sports Images / Alamy Na zdjęciu: Raheem Sterling

Sterling bez klubu. Kolejka chętnych w Anglii i Europie

Raheem Sterling zakończył swoją przygodę z Chelsea i jako wolny zawodnik może swobodnie wybrać nowy klub. Anglik wzbudził natychmiastowe zainteresowanie na rynku, a w grze pozostaje kilka zespołów z Premier League. Najbardziej konkretne sygnały płyną z Tottenhamu, choć sytuację monitorują także West Ham, Fulham oraz Crystal Palace.

Atutem londyńskich klubów jest prywatna sytuacja piłkarza. Sterling chciałby pozostać w stolicy Anglii ze względów rodzinnych. To daje przewagę miejscowym zespołom, które mogą zaoferować mu szybkie wejście do składu i brak konieczności przeprowadzki.

Kluczową rolę odgrywa kwestia kontraktu. Sterling był jednym z najlepiej opłacanych piłkarzy Chelsea i zarabiał około 375 tysięcy euro tygodniowo. Teraz jest gotowy zejść poniżej jednej trzeciej tej kwoty, co znacząco poszerza grono potencjalnych pracodawców.

Zainteresowanie nie ogranicza się do Anglii. Sytuację śledzą Juventus, Napoli, Bayern Monachium oraz Roma. Zapytania składają także kluby MLS, lecz sam zawodnik chce pozostać na najwyższym poziomie i najlepiej trafić do zespołu rywalizującego w Lidze Mistrzów.

Tottenham wydaje się jednym z najbardziej logicznych kierunków. Klub szuka dynamicznego ofensywnego zawodnika, który może grać na kilku pozycjach i dostarczać liczby.

