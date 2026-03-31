Chelsea i Liverpool polują na pomocnika. W grze nawet 75 mln euro

Lamine Camara na liście życzeń angielskich gigantów

Chelsea zajmuje obecnie szóste miejsce w tabeli Premier League, natomiast Liverpool plasuje się na piątej lokacie. Mistrzowie Anglii mają punkt więcej od londyńskiego zespołu. Faworytem do mistrzostwa Anglii w obecnej kampanii pozostaje jednak Arsenal, który czeka na tytuł od 2004 roku.

Na Stamford Bridge chcą odmłodzić swoją linię pomocy, natomiast filozofia The Reds wciąż opiera się na energicznych i dynamicznych środkowych pomocnikach. Na celowniku obu gigantów znajduje się Lamine Camara z AS Monaco, który wyrasta na jedno z najgorętszych nazwisk nadchodzącego okna transferowego.

22-letni pomocnik wyróżnia się wytrzymałością fizyczną i zdolnością utrzymywania wysokiego tempa gry. Jego cechy sprawiają, że jest cenionym zawodnikiem nie tylko w Ligue 1. Kontrakt Senegalczyka obowiązuje do czerwca 2029 roku i nie zawiera klauzuli odstępnego, co daje władzom Monaco pełną kontrolę nad negocjacjami.

Klub nie sprzeciwia się sprzedaży swojego kluczowego pomocnika, ale zamierza czekać na ofertę odpowiadającą jego wartości. Źródła wskazują, że francuski klub byłby gotowy rozważyć propozycję w granicach 65–75 milionów euro. Camara trafił do klubu z Księstwa w 2024 roku z FC Metz. W bieżącym sezonie 22-latek rozegrał 25 meczów, w których zanotował cztery asysty.