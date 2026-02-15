Chelsea i Liverpool chcą gwiazdę Juventusu. Trzeba wyłożyć 70 mln euro

18:15, 15. lutego 2026
Patryk Kucharski
Patryk Kucharski Źródło:  Calciomercato

Chelsea i Liverpool rozważają sprowadzenie Gleisona Bremera. Według Calciomercato Juventus oczekuje za swojego stopera około 70 milionów euro.

Liam Rosenior
Obserwuj nas w
WhiteRosePhotos / Alamy Na zdjęciu: Liam Rosenior

Gleison Bremer na celowniku gigantów Premier League

Gleison Bremer jest podstawowym obrońcą Juventusu. Brazylijczyk swoimi występami udowodnił, że posiada świetne warunki fizyczne i technikę. W związku z tym 28-latek przyciągnął uwagę Chelsea oraz Liverpoolu.

Według doniesień, choć włoski gigant nie chce pozbywać się swojej gwiazdy, może rozważyć ofertę w wysokości 70 milionów euro. W przeszłości zawodnik był łączony z Tottenhamem, ale teraz potencjalna walka o niego rozegra się prawdopodobnie między The Blues a ekipą z Anfield.

Niewątpliwie kwota 70 milionów euro jest bardzo wysoka, dlatego angielskie kluby mogą spróbować podjąć negocjacje. Jednak kontrakt piłkarza obowiązuje aż do 2029 roku, a Juventus twardo stoi przy swoich oczekiwaniach finansowych. Taka suma pozwoliłaby na przebudowę zespołu Luciano Spallettiego.

Bremer na początku sezonu zmagał się z kontuzją, ale po powrocie na boisko wciąż jest ważną postacią we włoskiej drużynie. W bieżącym sezonie rozegrał dziewiętnaście spotkań, w których strzelił trzy bramki i zanotował dwie asysty.

Zobacz także: Milan wycenił gwiazdora! Jest rozchwytywany przez gigantów

POLECAMY TAKŻE

Alvaro Arbeloa
Piłkarz wściekły na Real Madryt. Zablokowano jego transfer
Florentino Perez
Real Madryt szuka obrońcy. Te transfery poleca sztuczna inteligencja
Raheem Sterling
Sterling zaoferował się niemieckiemu klubowi. Otrzymał już odpowiedź