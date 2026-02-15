Chelsea i Liverpool chcą gwiazdę Juventusu. Trzeba wyłożyć 70 mln euro

Chelsea i Liverpool rozważają sprowadzenie Gleisona Bremera. Według Calciomercato Juventus oczekuje za swojego stopera około 70 milionów euro.

WhiteRosePhotos / Alamy Na zdjęciu: Liam Rosenior

Gleison Bremer na celowniku gigantów Premier League

Gleison Bremer jest podstawowym obrońcą Juventusu. Brazylijczyk swoimi występami udowodnił, że posiada świetne warunki fizyczne i technikę. W związku z tym 28-latek przyciągnął uwagę Chelsea oraz Liverpoolu.

Według doniesień, choć włoski gigant nie chce pozbywać się swojej gwiazdy, może rozważyć ofertę w wysokości 70 milionów euro. W przeszłości zawodnik był łączony z Tottenhamem, ale teraz potencjalna walka o niego rozegra się prawdopodobnie między The Blues a ekipą z Anfield.

Niewątpliwie kwota 70 milionów euro jest bardzo wysoka, dlatego angielskie kluby mogą spróbować podjąć negocjacje. Jednak kontrakt piłkarza obowiązuje aż do 2029 roku, a Juventus twardo stoi przy swoich oczekiwaniach finansowych. Taka suma pozwoliłaby na przebudowę zespołu Luciano Spallettiego.

Bremer na początku sezonu zmagał się z kontuzją, ale po powrocie na boisko wciąż jest ważną postacią we włoskiej drużynie. W bieżącym sezonie rozegrał dziewiętnaście spotkań, w których strzelił trzy bramki i zanotował dwie asysty.

