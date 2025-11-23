Chelsea i Arsenal walczą o gwiazdę. Chce go nawet Barcelona

Chelsea i Arsenal walczą o pozyskanie Murillo z Nottingham Forest. Jak podaje CaughtOffside, stoper wzbudza zainteresowanie wielu dużych klubów.

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Enzo Maresca

Wielkie kluby ruszają po Murillo

Chelsea od miesięcy obserwuje Murillo. Enzo Maresca chce zawodnika, który dobrze radzi sobie pod presją, a stoper Nottingham Forest spełnia te wymagania. The Blues widzą w nim piłkarza, który od razu podniesie jakość defensywy.

Również Arsenal podejmuje działania, żeby pozyskać brazylijskiego defensora. Mikel Arteta od dawna ceni jego umiejętności. Kanonierzy chcą wzmocnić obronę, a 23-latek wydaje się gotowy na grę na wysokim poziomie.

Także Barcelona widziałaby Murillo w swoim zespole. Kataloński klub ma problemy z kontuzjami i szuka następcy Inigo Martineza. Sytuację młodego piłkarza monitoruje także Liverpool.

Nottingham nie zamierza się jednak spieszyć z transferem. Klub uważa, że obrońca, którego kontrakt obowiązuje aż do 2029 roku, może być warty nawet 90 milionów euro. Mimo to Anglicy są gotowi na rozważenie rozsądnych ofert, choć latem odrzucili wszystkie propozycje.

Gdyby doszło do tego ruchu, mógłby to być najdroższy transfer wychodzący w historii Nottingham. Obecnie rekordem jest około 60 milionów euro, które Newcastle United zapłaciło za Anthony’ego Elangę w minionym letnim okienku.

