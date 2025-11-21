Chelsea poluje na obrońcę. W grze nawet 50 mln euro

Chelsea bacznie monitoruje sytuację Ousmane'a Diomande ze Sportingu Lizbona - wynika z informacji "TEAMtalk". Środkowy obrońca wyceniany jest na 50 milionów euro.

ZUMA Press Inc / Alamy Na zdjęciu: Enzo Maresca

Ousmane Diomande na radarze Chelsea

Chelsea w Premier League spisuje się z dobrej strony i zajmuje obecnie trzecie miejsce w tabeli, ustępując jedynie Arsenalowi i Manchesterowi City. Mimo solidnej postawy defensywnej, trener Enzo Maresca rozważa wzmocnienie środka obrony. W 11 meczach ligowych londyńczycy stracili już 11 goli, co pokazuje, że wzmocnienie w tej formacji może być kluczowe w drugiej części kampanii.

Według informacji portalu „TEAMtalk”, Chelsea w tym tygodniu wysłała falę zapytań dotyczących transferu Ousmane’a Diomande, środkowego obrońcy Sportingu Lizbona. Portal sugeruje, że The Blues ponownie rozbudzili zainteresowanie 21-letnim zawodnikiem, który od jakiegoś czasu znajduje się na radarze londyńskiego klubu.

Diomande jest również łączony z Crystal Palace, jednak według najnowszych doniesień to Chelsea wydaje się mieć większe szanse na dopięcie transferu. Cena zawodnika mogłaby wynieść około 50 milionów euro. Reprezentant Wybrzeża Kości Słoniowej imponuje formą w Sportingu i uchodzi za jednego z najbardziej obiecujących młodych obrońców w Europie. 21-latek łączy w sobie doskonałe warunki fizyczne, dynamikę oraz dojrzałość w grze defensywnej.

Diomande dołączył do Sportingu w 2023 roku z FC Midtjylland za prawie 15 milionów euro. W obecnym sezonie rozegrał już osiem meczów we wszystkich rozgrywkach, prezentując stabilną formę. Serwis Transfermark.de wycenia Iworyjczyka na 45 mln euro.