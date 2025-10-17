Liverpool planuje wzmocnić linię obrony. Nowy stoper na liście kandydatów

Ernest Chalimoniuk Źródło:  Rousing The Kop

Liverpool monitoruje rynek w poszukiwaniu nowego stopera. Mistrzowie Premier League dopisali Murillo do swojej listy kandydatów - donosi serwis Rousing The Kop.

Murillo przymierzany do Liverpoolu

Liverpool planuje wzmocnić swoją formację defensywną w jednym z najbliższych okienek transferowych. Do tej pory na szczycie listy życzeń mistrzów Premier League był Marc Guehi z Crystal Palace, jednak o 25-letniego Anglika rywalizują również takie potęgi jak Real Madryt czy Inter Mediolan. Konkurencja o jego podpis jest więc ogromna, co sprawia, że działacze z Anfield Road zaczęli rozglądać się za alternatywami. Celem ma być stoper, który łączy młody wiek z doświadczeniem w lidze angielskiej i nie potrzebowałby aklimatyzacji.

Jak poinformował w piątkowy wieczór brytyjski portal „Rousing The Kop”, jedną z opcji rozważanych przez Liverpool jest Murillo z Nottingham Forest. 23-letni Brazylijczyk ma już ugruntowaną pozycję w Premier League, będąc absolutnym liderem linii obrony swojego zespołu. Mierzący 180 centymetrów defensor imponuje spokojem w rozegraniu, dobrą techniką oraz skutecznymi interwencjami. Zatem nic dziwnego, że trener ekipy The Reds – Arne Slot – widziałby go w swoich szeregach jako przyszłego partnera dla Virgila van Dijka.

Murillo Santiago Costa dos Santos, znany szerzej jako po prostu Murillo, na boiskach angielskiej ekstraklasy rozegrał łącznie 80 spotkań, w których zdobył 2 bramki i zanotował 2 asysty. Środkowy obrońca zadebiutował już w reprezentacji Brazylii, ale ma na swoim koncie tylko jeden występ dla drużyny narodowej. Wychowanek Corinthians, który trafił na Wyspy Brytyjskie dwa lata temu, jest związany kontraktem z Nottingham Forest do 30 czerwca 2029 roku. Jego wartość rynkowa jest szacowana aktualnie na 55 milionów euro.

