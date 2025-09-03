Barcelona chce zawodnika z Premier League. W grze nawet 80 mln euro

Barcelona bacznie monitoruje sytuację brazylijskiego obrońcy Murillo z Nottingham Forest - poinformował serwis CaughtOffside. 23-latek znalazł się także na liście życzeń Arsenalu.

Magara Press SL / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Murillo na celowniku gigantów. Barcelona i Arsenal obserwują Brazylijczyka

FC Barcelona pozostaje jednym z głównych faworytów do pozyskania Murillo z Nottingham Forest. 23-letni środkowy obrońca znalazł się również w kręgu zainteresowań Arsenalu. Kataloński gigant od dłuższego czasu monitoruje sytuację Brazylijczyka, który na Camp Nou postrzegany jest jako następca Inigo Martineza. Hiszpan latem przeniósł się do Al-Nassr.

Także Mikel Arteta od dawna szuka wzmocnień w linii obrony. Szkoleniowiec Arsenalu wysoko ceni Murillo za odwagę w rozgrywaniu piłki. Według doniesień „CaughtOffside”, oba kluby planują podjąć konkretne działania w sprawie transferu już w przyszłym roku.

Nottingham Forest nie zamierza łatwo rozstawać się ze swoim kluczowym zawodnikiem. Angielski klub wycenił Murillo na 70-80 milionów euro. Taka kwota sprawiłaby, że znalazłby się on w gronie najdroższych obrońców w historii futbolu.

Dla Barcelony sprowadzenie Brazylijczyka wiązałoby się z koniecznością poważnych manewrów finansowych. Szczególnie, że latem 2026 roku klub planuje także zakup nowego napastnika. Murillo trafił do Nottingham Forest w 2023 roku z Corinthians za 12 milionów euro. Od tego czasu zdążył rozegrać już 71 spotkań w Premier League, zdobył dwie bramki i zanotował dwie asysty.

Brazylijczyk jest związany kontraktem z angielskim klubem do czerwca 2029 roku, co daje angielskiemu klubowi mocną pozycję w negocjacjach i pozwala spokojnie podchodzić do coraz liczniejszych zapytań o swojego stopera.