Chelsea dogadała się z gwiazdą. Agent potwierdził koniec konfliktu

Enzo Fernandez został ostatnio odstawiony od gry w Chelsea przez swoją niefortunną wypowiedź. Agent piłkarza twierdzi, że strony zażegnały już konflikt.

Fernandez pogodzony z Chelsea. Zagra w hicie?

Enzo Fernandez w ciągu ostatnich kilkunastu dni publicznie wypowiedział się na temat chęci zamieszkania w Madrycie. Dla wielu była to jasna sugestia i odpowiedź na plotki transferowe, łączące go z Realem. Dla Królewskich Argentyńczyk to jeden z kandydatów do wzmocnienia środka pola w trakcie letniego okienka.

W Chelsea przeanalizowano jego zachowanie i uznano je za nieprofesjonalne. Liam Rosenior po konsultacjach z władzami klubu postanowił odsunąć go od składu na dwa najbliższe spotkania. Z wysokości trybun oglądał rywalizację The Blues z Port Vale, a do tego miał opuścić hit przeciwko Manchesterowi City.

Wydaje się jednak, że doszło do przełomu, a strony finalnie się dogadały. W imieniu Fernandeza wypowiedział się jego przedstawiciel, który zaznaczył, że piłkarz nigdy nie miał zamiaru wchodzić z Chelsea na wojenną ścieżkę.

– Stoimy z Chelsea po tej samej stronie. Wczoraj zawarliśmy pokój. Tak naprawdę nigdy nie było żadnego problemu. Wszystko wyjaśniliśmy. Jego słowa nie miały spowodować jakichkolwiek problemów z Chelsea. Jest kapitanem, jednym z liderów drużyny i w tym sezonie pokazał swoją najlepszą formę na boisku – przekazał Javier Pastore, agent argentyńskiego piłkarza.

🚨 Enzo Fernández agent Javier Pastore: “We're on the same page with Chelsea. We made peace yesterday. There were never really any problems. We cleared the air”.



“His statement were without any intention of causing problems at Chelsea. He’s the captain, one of the team’s… pic.twitter.com/ih3ZE5xZB9 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 9, 2026

Doniesienia transferowe z pewnością nie ustaną. Chelsea może zakończyć ten sezon bez awansu do Ligi Mistrzów, co dla największych gwiazd może być sygnałem do ewakuacji. Fernandez wciąż pozostaje na celowniku Realu Madryt.