Rasmus Hojlund ma za sobą świetny debiutancki sezon w Atalancie Bergamo

La Dea żąda za podopiecznego 50 milionów euro. Manchester United jest skłonny zapłacić tę kwotę

Do walki o Duńczyka dołączyła też jednak Chelsea, która spróbuje podkraść rywalowi utalentowanego 20-latka

Hojlund na celowniku kolejnego wielkiego angielskiego klubu

Rasmus Hojlund trafił przed rokiem do Atalanty Bergamo za zaledwie 17 milionów euro. Sturm Graz i tak ubił na reprezentancie Danii świetny interes. Chyba jednak żadna ze stron nie spodziewała się, że 20-latek tak świetnie odnajdzie się w Serie A. W swoim debiutanckim sezonie błyszczał i strzelał bramki. Nic zatem dziwnego, że o “nowego Haalanda” pytają największe kluby Europy.

Do tej pory najbardziej zdecydowanym adoratorem Hojlunda był Manchester United. Czerwone Diabły są skłonne zapłacić, wymagane przez La Deę, 50 milionów euro. Portal Fichajes donosi jednak, że teraz do wyścigu po Duńczyka dołączyła też Chelsea. The Blues robią to na wyraźne życzenie Mauricio Pochettino. Młody snajper będzie musiał zadecydować, gdzie woli spędzić najbliższe lata.

Hojlund w minionym sezonie rozegrał 34 spotkania dla Atalanty. Zanotował w nich 10 bramek i cztery asysty.

