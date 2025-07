Barcelona i kulisy odrzucenia. Nico Williams zaskoczył klub decyzją

FC Barcelona tego lata wykazywała zainteresowana Nico Williamsem z Athletic Bilbao. Tymczasem ciekawe wieści w sprawie oferty Katalończyków przekazał The Athletic.

The Athletic

Źródło: The Athletic

fot. Cesar Ortiz Gonzalez / Alamy Na zdjęciu: Nico Williams

FC Barcelona z gorszą propozycją dla Nico Williamsa od Athletic Bilbao

FC Barcelona ostatecznie nie dała rady pozyskać Nico Williamsa z Athletic Bilbao. 22-latek finalnie podjął decyzję o parafowaniu nowego kontraktu z Baskami do końca czerwca 2035 roku. Tymczasem ciekawe wieści dotyczące kulis propozycji Katalończyków ujawnił The Athletic.

Źródło podało, że dzięki nowej umowie Nico Williams może liczyć na zarobki na poziomie 10 milionów euro rocznie i to już po opodatkowaniu. Jednocześnie zawodnik otrzymał znacznie lepsze warunki od swojego klubu od tych, które były proponowane przez władze Barcy. Wpływ na taki stan rzeczy mają mieć znacznie łagodniejsze przepisy podatkowe w Kraju Basków, przekonuje The Athletic.

W kontekście Nico Williamsa i jego przeprowadzki do Barcy kluczowe w negocjacjach miało być także to, że zawodnik chciał mieć w kontrakcie prawo do odejścia z klubu, jeśli pojawią się kłopoty z rejestracją. Dyrektor sportowy Blaugrany Deco nie wyraził jednak zgody na takie rozwiązanie. Finalnie piłkarz skusił się na ofertę od swojego aktualnego pracodawcy, o czym przedstawiciele Barcy mieli dowiedzieć się z mediów społecznościowych.

28-krotny reprezentant Hiszpanii jak na razie ma na swoim koncie 132 spotkania w La Liga. Strzelił w nich 16 goli i zaliczył też 22 asysty. Aktualnie rynkowa wartość Nico Williamsa szacowana jest na mniej więcej 70 milionów euro.

Czytaj także: Rodrygo opuści Real Madryt? Gigant zmienił stanowisko