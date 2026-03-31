Joao Felix odsłonił kulisy decyzji. Kluczowy był jeden czynnik

09:21, 31. marca 2026
Źródło:  Fabrizio Romano (X)

Joao Felix latem minionego roku zdecydował się na transfer z Chelsea do Al-Nassr. Portugalczyk, cytowany przez dziennikarza Fabrizio Romano, ujawnił prawdziwy powód swojej decyzji.

Obserwuj nas w
fot. Dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Joao Felix

Joao Felix o swoim transferze do Al-Nassr

Joao Felix pozwolił sobie ostatnio na wyjaśnienie, dlaczego zdecydował się na zaskakujący ruch związany ze zmianą klubu. Piłkarz w minionym roku zakończył swoją przygodę z Chelsea, aby trafić do Al-Nassr.

– Byłem szczęśliwy w Chelsea, to topowy klub, ale musiałem zrobić to, co uważałem za słuszne. Miejsce na mistrzostwach świata również było kluczowe. Mistrzostwa świata odbywają się co cztery lata, a ja nie grałem, ale mimo to cieszyłem się czasem spędzonym w Chelsea, więc podjąłem taką decyzję – przekazał Joao Felix cytowany przez dziennikarza Fabrizio Romano na platformie X.

Pod koniec lipca 2025 roku Al-Nassr oficjalnie potwierdził transfer 25-letniego Portugalczyka, wykładając na ten ruch 30 milionów euro plus 20 milionów euro w formie premii. Joao Felix oprócz gry w Chelsea znany jest z występów w Benfice, Atletico Madryt, FC Barcelonie i AC Milan. W sumie zawodnik rozegrał w tym sezonie 37 meczów dla saudyjskiej ekipy, strzelając 21 goli i zaliczając 15 asyst.

26-latek ma kontrakt ważny z klubem z Bliskiego Wschodu do końca czerwca 2027 roku. Rynkowa wartość Joao Felixa jest z kolei szacowana na mniej więcej 25 milionów euro. Piłkarz już 1 kwietnia może rozegrać kolejne spotkanie w drużynie narodowej. Reprezentacja Portugalii w meczu towarzyskim zmierzy się ze Stanami Zjednoczonymi.

