Celtic chce transferu reprezentanta Polski! To byłby świetny ruch

15:41, 10. marca 2026
Jakub Fudali
Jakub Fudali Źródło:  Daily Record

Filip Rózga znalazł się na celowniku Celticu Glasgow. Skrzydłowy Sturmu Graz oraz reprezentacji Polski mógłby trafić na Wyspy latem, o czym poinformował serwis "Daily Record".

Filip Rózga
dpa picture alliance archive / Alamy Na zdjęciu: Filip Rózga

Filip Rózga na celowniku Celticu

Filip Rózga to jeden z najzdolniejszych piłkarzy z naszego kraju. W ostatnich latach jego talent i potencjał wypłynął na szerokie wody szczególnie w zespole Cracovii. To spowodowało, że dość szybko skrzydłowy przeniósł się na zasadzie transferu definitywnego do mocniejszej ligi, a dokładnie do austriackiego Sturmu Graz. Tam także zbiera dość dobre recenzje, a warto przypomnieć, że mówimy o 19-latku. Dlatego też zauważył to Jan Urban i dał mu szansę występów w reprezentacji Polski.

Niemniej dobre występy w barwach austriackiego klubu powodują, że Rózga znalazł się także na radarze innych klubów w Europie. Według informacji przekazanych przez serwis „Daily Record”, Polak znalazł się na radarze Celticu Glasgow. Szkocki gigant był zainteresowany Rózgą jeszcze tej zimy, ale ekipa z Grazu zdecydowanie zablokowała ten ruch. Dlatego też władze Celticu chcą wrócić latem.

Filip Rózga w tym sezonie do tej pory rozegrał w sumie 28 spotkań i zdobył w nich dwa gole oraz zanotował dwie asysty. 19-letni skrzydłowy na koncie ma 44 występy w Cracovii, gdzie na poziomie PKO Ekstraklasy dwukrotnie trafił do siatki. Obecnie dwukrotny reprezentant Polski wyceniany jest przez serwis „Transfermarkt” na 2,8 miliona euro. Jego umowa w Austrii wygasa wraz z końcem czerwca 2029 roku.

