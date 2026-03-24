Casemiro po sezonie przestanie być zawodnikiem Manchesteru United. Brazylijski pomocnik może wylądować w Serie A. Znalazł się bowiem na celowniku AC Milanu oraz SSC Napoli - informuje Ekrem Konur.

AC Milan i SSC Napoli obserwują Casemiro

Casemiro rozgrywa jeden z najlepszych sezonów w karierze. Doświadczony pomocnik jest kluczowym zawodnikiem Manchesteru United. Przygoda Brazylijczyka na Old Trafford jednak po sezonie dobiegnie końca. Zawodnik już kilka tygodni temu ogłosił, że wypełni swój kontrakt i przestanie być piłkarzem Czerwonych Diabłów. 34-latek wybrał już nawet swojego idealnego następcę w drużynie.

Nie jest wielką tajemnicą, że Casemiro wzbudza ogromne zainteresowanie na rynku. Zwłaszcza wśród klubów MLS i z Arabii Saudyjskiej. Tymczasem najnowsze doniesienia w sprawie przyszłości pomocnika Manchesteru United przekazuje Ekrem Konur. Otóż Brazylijczyk może wylądować w Serie A, ponieważ znalazł się na radarze AC Milanu oraz SSC Napoli.

Casemiro jeszcze nie podjął ostatecznej decyzji. Ma ona nastąpić dopiero po zakończonym sezonie. Brazylijczyk udowadnia w trwającej kampanii, że wciąż może grać na wysokim poziomie. Mało kto się spodziewał jeszcze kilka miesięcy temu, że 34-latek będzie pokazywał formę, z której znany był w Realu Madryt.

W obecnym sezonie Casemiro rozegrał 30 spotkań w koszulce Manchesteru United. Reprezentant Canarinhos zdołał siedmiokrotnie wpisać się na listę strzelców. 34-latek może również pochwalić się dwoma asystami.