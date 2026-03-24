Casemiro coraz bliżej nowego klubu! Dwóch gigantów stoczy bój

17:21, 24. marca 2026
Kacper Karpowicz
Kacper Karpowicz Źródło:  Ekrem Konur

Casemiro po sezonie przestanie być zawodnikiem Manchesteru United. Brazylijski pomocnik może wylądować w Serie A. Znalazł się bowiem na celowniku AC Milanu oraz SSC Napoli - informuje Ekrem Konur.

Casemiro
News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Casemiro

AC Milan i SSC Napoli obserwują Casemiro

Casemiro rozgrywa jeden z najlepszych sezonów w karierze. Doświadczony pomocnik jest kluczowym zawodnikiem Manchesteru United. Przygoda Brazylijczyka na Old Trafford jednak po sezonie dobiegnie końca. Zawodnik już kilka tygodni temu ogłosił, że wypełni swój kontrakt i przestanie być piłkarzem Czerwonych Diabłów. 34-latek wybrał już nawet swojego idealnego następcę w drużynie.

Nie jest wielką tajemnicą, że Casemiro wzbudza ogromne zainteresowanie na rynku. Zwłaszcza wśród klubów MLS i z Arabii Saudyjskiej. Tymczasem najnowsze doniesienia w sprawie przyszłości pomocnika Manchesteru United przekazuje Ekrem Konur. Otóż Brazylijczyk może wylądować w Serie A, ponieważ znalazł się na radarze AC Milanu oraz SSC Napoli.

Casemiro jeszcze nie podjął ostatecznej decyzji. Ma ona nastąpić dopiero po zakończonym sezonie. Brazylijczyk udowadnia w trwającej kampanii, że wciąż może grać na wysokim poziomie. Mało kto się spodziewał jeszcze kilka miesięcy temu, że 34-latek będzie pokazywał formę, z której znany był w Realu Madryt.

W obecnym sezonie Casemiro rozegrał 30 spotkań w koszulce Manchesteru United. Reprezentant Canarinhos zdołał siedmiokrotnie wpisać się na listę strzelców. 34-latek może również pochwalić się dwoma asystami.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości