Transferowa saga bez końca. Dwaj nowi chętni na Casemiro

21:17, 26. marca 2026
Kacper Karpowicz
Kacper Karpowicz Źródło:  The Athletic

Casemiro po sezonie przestanie być zawodnikiem Manchesteru United. Brazylijczyk wzbudza ogromne zainteresowanie na rynku. Teraz do walki o jego transfer włączyły się kluby MLS - informuje "The Athletic".

Los Angeles Galaxy i Inter Miami chcą Casemiro

Casemiro bez wątpienia jest obecnie jednym z najlepszych zawodników na swojej pozycji w całej Premier League. Pomocnik Manchesteru United prezentuje formę, z której był znany w Realu Madryt. Doświadczony Brazylijczyk przeżywał na Old Trafford trudne chwile, ale dziś jest jednym z ulubieńców trybun. 34-latek jednak już kilka tygodni temu ogłosił, że po sezonie opuści szeregi Czerwonych Diabłów.

Ogromne zainteresowanie na rynku transferowym wzbudza osoba Casemiro. Pomocnik Manchesteru United jest łączony m.in. z przeprowadzką do Serie A. Tymczasem „The Athletic” zdradza, że po Brazylijczyka ruszyły kolejne dwa kluby. 34-latek wzbudził zainteresowanie amerykańskich klubów. A są to Los Angeles Galaxy oraz Inter Miami.

Casemiro w zasadzie od miesięcy jest łączony z wyprowadzką za ocean. Tamtejsze kluby obserwowały Brazylijczyka, kiedy przeżywał gorsze chwile w Manchesterze United. Dziś jednak zespoły z Serie A będą musiały stawić czoła innym klubom, ponieważ 34-latek jest niezwykle łakomym kąskiem na rynku transferowym.

W obecnym sezonie Casemiro rozegrał 30 spotkań w koszulce Manchesteru United. Reprezentant Canarinhos zdołał siedmiokrotnie wpisać się na listę strzelców. 34-latek może również pochwalić się dwoma asystami.

