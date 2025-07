Marco Iacobucci / Alamy Na zdjęciu: Hakan Calhanoglu

Haka Calhanoglu zostanie w Interze Mediolan

Inter Mediolan, a właściwie kibice Nerazzurrich przez ostatnie tygodnie żyli sytuacją związaną z przyszłością Hakana Calhanoglu. Reprezentant Turcji znalazł się w kręgu zainteresowań Galatasaray i Fenerbahce. Plotki transferowe podsycił między innymi rzekomy konflikt z kapitanem zespołu – Lautaro Martinezem. Nowy szkoleniowiec Il Biscione zwołał nawet specjalne zebranie.

Aktualnie wszystko wskazuje na to, że wydarzenia z Klubowych Mistrzostw Świata poszły w niepamięć. Choć jeszcze do niedawna zmiana klubu była prawdopodobna, to jednak okazało się, że pojawiające się w mediach informacje były tylko plotkami. Gordon Stipić, czyli agent piłkarza zdradził, że nie prowadzi żadnych negocjacji z innymi klubami ws. transferu Hakana Calhanoglu.

– Hakan zostanie w Interze. Nie ma tematu Fenerbahce ani Galatasaray. Nigdy nie prosił o odejście z klubu. Jest gotowy, aby zostać. Nie ma żadnych negocjacji z innymi klubami – powiedział Gordon Stipić w rozmowie z serwisem TRT Sport.

Słowa agenta Calhanoglu sugerują, że w trwającym oknie Turek nie opuści Interu Mediolan. 31-latek został zawodnikiem Nerazzurrich latem 2021 roku, przechodząc do klubu na zasadzie wolnego transferu z Milanu. Łącznie w niebiesko-czarnych barwach rozegrał 182 spotkania, strzelając 38 goli i notując 32 asysty. Jego kontrakt wygasa w połowie 2027 roku.