Gyokeres odchodzi ze Sportingu! Wielki transfer stał się faktem

Maciej Rogowski / Alamy Na zdjęciu: Viktor Gyokeres

Viktor Gyokeres zostanie nowym piłkarzem Arsenalu

Viktor Gyokeres to jeden z kilku najbardziej rozchwytywanych zawodników podczas letniego okna transferowego. Przez ostatnie sezony reprezentant Szwecji imponował skutecznością w barwach Sportingu. 97 bramek w 102 meczach zrobiło wrażenie na największych klubach w Europie. Wśród najbardziej zainteresowanych drużyn wymieniało się m.in. Arsenal i Manchester United.

Jeszcze kilka dni temu Sporting otrzymał wyższą ofertę od Manchesteru United. Mimo to finalnie napastnik nie przeprowadzi się na Old Trafford. Zamiast tego zagra na innym stadionie Premier League, ponieważ faktem stał się jego transfer do Arsenalu.

Czy Viktor Gyokeres utrzyma swoją skuteczność w Premier League? TAK

NIE TAK

NIE 0 Votes

O długo wyczekiwanej zmianie klubu poinformował Fabrizio Romano. Ceniony dziennikarz opublikował wpis ze słynnym zwrotem „here we go” sygnalizując tym samym, że Sporting i Arsenal doszli do porozumienia ws. kwoty transakcji. Kanonierzy zapłacą za piłkarza 63,5 mln euro plus dodatkowe 10 mln euro w formie bonusów. Ponadto agent zgodził się obniżyć prowizję za transfer.

Gyokeres zwiążę się z Arsenalem długoletnim kontraktem, który będzie obowiązywał do czerwca 2030 roku. The Gunners byli absolutnym priorytetem dla szwedzkiego piłkarza. Dziennikarz ujawnił, że napastnik nie wyobrażał sobie przeprowadzki do żadnego innego klubu.

Co ciekawe nie będzie to pierwsza przygoda Gyokeresa w Premier League. Wcześniej bronił barw Brighton & Hove Albion. W swoim CV ma także Coventry i Swansea z zaplecza najwyższej klasy rozgrywkowej w Anglii.