Był na wylocie z Barcelony, teraz może odetchnąć. Pomógł mu… Real Madryt

Wydawało się, że Alejandro Balde może odejść z Barcelony. Według dziennika SPORT niespodziewany transfer Realu Madryt zwiększył notowania defensora.

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Lamine Yamal i Alejandro Balde

Balde może zostać dzięki transferowi Cucurelli do Realu Madryt

Sytuacja Alejandro Balde w Barcelonie zmieniła się w ciągu kilku ostatnich dni. Przez wiele tygodni media łączyły z mistrzem Hiszpanii Marca Cucurellę. Te plotki wywołały oczywiście duże obawy o dalszą przyszłość młodego defensora na Camp Nou.

Hiszpan zanotował bowiem dobrego sezonu. Teraz jednak temat transferu konkurenta dla niego ostatecznie upadł. Zawodnik Chelsea wybrał ofertę Realu Madryt.

W związku z tym 22-latek może zostać i prawdopodobnie otrzyma szansę na udowodnienie swojej wartości. Blaugrana nie uważała lewej obrony za najpilniejszą pozycję do wzmocnienia.

Mimo to Cucurella był otwarty na powrót do ojczyzny i według doniesień miał zająć miejsce młodszego kolegi. Ostatecznie jednak wybrał Królewskich.

Balde wciąż nie jest nietykalny, ale sztab szkoleniowy chce obdarzyć go zaufaniem. Piłkarz mógłby odejść z zespołu, jeśli do klubu wpłynie wyjątkowo dobra oferta. Sam zawodnik chce jednak zostać i pokazać się z jak najlepszej strony.

Przed nim niezwykle ważny okres przygotowawczy do nowych rozgrywek. Defensor nie pojechał na Mistrzostwa Świata, stąd najbliższe tygodnie będzie mógł wykorzystać na regenerację i powrót do formy.

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