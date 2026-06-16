Barcelona myśli o sprzedaży Raphinhi, żeby kupić gwiazdę PSG!

FC Barcelona szuka sposobu na wzmocnienie ataku, ale taki ruch może uderzyć w jednego z obecnych liderów zespołu. Sytuacja Raphinhi zależy od planów klubu wobec piłkarza PSG.

Maciej Rogowski / Alamy Na zdjęciu: Raphinha

Barcelona chce Bradleya Barcolę

FC Barcelona pracuje nad kolejnymi zmianami w ofensywie. Jednym z piłkarzy, który szczególnie podoba się dyrekcji sportowej klubu, jest Bradley Barcola z Paris Saint Germain.

Barcola pasuje do profilu zawodnika, jakiego szuka Hansi Flick. Jest szybki, dobrze czuje się w pojedynkach jeden na jednego i wciąż ma przestrzeń do dalszego rozwoju. W Paryżu Luis Enrique traktuje go jako ważnego piłkarza, dlatego Barcelona musiałaby mocno popracować nad warunkami ewentualnej transakcji.

Sprawa jest istotna także dlatego, że Barcelona zamknęła już temat Anthony’ego Gordona. Jeśli do niego dołączyłby jeszcze Barcola, rywalizacja na skrzydłach znacząco by wzrosła.

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Raphinha może „zapłacić” za nowe transfery

Jak poinformował El Nacional, największym przegranym takiego scenariusza może zostać Raphinha. Brazylijczyk zbudował swoją pozycję w Barcelonie na lewej stronie, gdzie czuje się najlepiej i skąd może schodzić do środka. Przy obecności Gordona oraz możliwym transferze Barcoli jego miejsce w podstawowym składzie nie byłoby już tak pewne.

Barcelona musi też patrzeć na finanse. Klub potrzebuje pieniędzy na nowe wzmocnienia, a Raphinha nadal ma wysoką wartość rynkową. Według źródła są kluby, które mogą przedstawić za niego znaczącą ofertę. To sprawia, że jego sprzedaż może stać się sposobem na sfinansowanie nowego projektu w ataku.