Bruno Fernandes poprosił o transfer. Tego chciałby gwiazdor Man Utd

Kapitan Manchesteru United aktywnie włączył się w planowanie letnich wzmocnień zespołu z Old Trafford. Jak donosi The Sun, Bruno Fernandes namawia władze klubu na transfer swojego rodaka, który miałby stać się jego nowym partnerem w linii pomocy.

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Bruno Fernandes

Man Utd ma przebudować środek pola

Manchester United przygotowuje się do gruntownej reformy swojej drugiej linii. Odejście Casemiro po zakończeniu obecnego sezonu jest już przesądzone. Brazylijczyk opuści klub jako wolny zawodnik po wygaśnięciu kontraktu, co zwolni znaczne środki w budżecie płacowym, ale jednocześnie stworzy lukę w wyjściowej jedenastce. W tej sytuacji Bruno Fernandes postanowił zarekomendować zarządowi sprowadzenie Mateusa Fernandesa, który obecnie występuje w barwach West Ham United.

Kapitan Czerwonych Diabłów uważa, że sprowadzenie rodaka, który zdążył już poznać wymagania Premier League, zapewniłoby drużynie natychmiastową stabilizację. Mateus Fernandes zaimponował skautom swoją kulturą gry, energią oraz progresywnymi podaniami. Według Bruno Fernandesa, taki profil zawodnika idealnie pasowałby do taktyki zespołu i mógłby stworzyć zgrany duet z Kobbie’em Mainoo.

Mateus Fernandes nie jest jedynym nazwiskiem łączonym z przeprowadzką na Old Trafford w ramach letniego okna transferowego. Klub intensywnie obserwuje również Elliota Andersona, który notuje znakomite występy w barwach Nottingham Forest. Wyścig o podpis angielskiego pomocnika nie będzie jednak łatwy, ponieważ Manchester United musi liczyć się z silną konkurencją.

Zainteresowanie Andersonem wyraził również Manchester City, co zapowiada zaciętą walkę między lokalnymi rywalami o jednego z wyróżniających się graczy obecnej kampanii.